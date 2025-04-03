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Российские войска выбили ВСУ из села Лобковое, заявил Рогов - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:10 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009017894.html
Российские войска выбили ВСУ из села Лобковое, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Лобковое, заявил Рогов - РИА Новости, 03.04.2025
Российские войска выбили ВСУ из села Лобковое, заявил Рогов
Подразделения российских войск выбили ВСУ из села Лобковое в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:10:00+03:00
2025-04-03T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Подразделения российских войск выбили ВСУ из села Лобковое в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник выбит из села Лобковое на степногорском направлении Запорожской области", - сказал Рогов. Он ранее сообщил РИА Новости, что подразделения ВС РФ рядом с селом Лобковое в Запорожской области выбили ВСУ из крупного опорного пункта, который играет важную роль для продвижения российских войск к Запорожью.
https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html
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запорожская область, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска выбили ВСУ из села Лобковое, заявил Рогов

Рогов: российские военные выбили ВСУ из села Лобковое в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на передовой на Запорожском направлении
Военнослужащий ВС РФ на передовой на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ на передовой на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Подразделения российских войск выбили ВСУ из села Лобковое в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Противник выбит из села Лобковое на степногорском направлении Запорожской области", - сказал Рогов.
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Он ранее сообщил РИА Новости, что подразделения ВС РФ рядом с селом Лобковое в Запорожской области выбили ВСУ из крупного опорного пункта, который играет важную роль для продвижения российских войск к Запорожью.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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