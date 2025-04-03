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Российские войска выбили ВСУ из села Лобковое, заявил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из села Лобковое, заявил Рогов - РИА Новости, 03.04.2025
Российские войска выбили ВСУ из села Лобковое, заявил Рогов
Подразделения российских войск выбили ВСУ из села Лобковое в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:10:00+03:00
2025-04-03T05:10:00+03:00
2025-04-03T05:10:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Подразделения российских войск выбили ВСУ из села Лобковое в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник выбит из села Лобковое на степногорском направлении Запорожской области", - сказал Рогов. Он ранее сообщил РИА Новости, что подразделения ВС РФ рядом с селом Лобковое в Запорожской области выбили ВСУ из крупного опорного пункта, который играет важную роль для продвижения российских войск к Запорожью.
https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Российские войска выбили ВСУ из села Лобковое, заявил Рогов
Рогов: российские военные выбили ВСУ из села Лобковое в Запорожской области