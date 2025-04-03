https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009017894.html

Российские войска выбили ВСУ из села Лобковое, заявил Рогов

Российские войска выбили ВСУ из села Лобковое, заявил Рогов - РИА Новости, 03.04.2025

Российские войска выбили ВСУ из села Лобковое, заявил Рогов

Подразделения российских войск выбили ВСУ из села Лобковое в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T05:10:00+03:00

2025-04-03T05:10:00+03:00

2025-04-03T05:10:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Подразделения российских войск выбили ВСУ из села Лобковое в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник выбит из села Лобковое на степногорском направлении Запорожской области", - сказал Рогов. Он ранее сообщил РИА Новости, что подразделения ВС РФ рядом с селом Лобковое в Запорожской области выбили ВСУ из крупного опорного пункта, который играет важную роль для продвижения российских войск к Запорожью.

https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность