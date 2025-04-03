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ВС России уничтожили пункт управления дронов ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 03.04.2025 (обновлено: 05:22 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009017455.html
ВС России уничтожили пункт управления дронов ВСУ в Херсонской области
ВС России уничтожили пункт управления дронов ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 03.04.2025
ВС России уничтожили пункт управления дронов ВСУ в Херсонской области
Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T05:06:00+03:00
2025-04-03T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК, 3 апр — РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчетом воздушной разведки были выявлены запуски дронов из заброшенного дома на правом берегу Днепра. Координаты расположения противника были оперативно переданы на позицию артиллеристам. Военнослужащие, получив боевую задачу, в считанные минуты зарядили орудие, навелись по заданным координатам и точным выстрелом уничтожили пункт управления БПЛА противника", — рассказали в ведомстве. Основная задача артиллеристов 122-миллиметровых буксируемых орудий "Д-30" группировки войск "Днепр" в зоне проведения СВО в Херсонской области заключается в поддержке мотострелковых подразделений. Выполняя боевую работу, артиллеристы уничтожают наблюдательные пункты, пункты управления дронов противника, бронетехнику, артиллерийские орудия и личный состав ВСУ.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра и омывающийся Азовским и Черным морями. Область стала субъектом федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находятся 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон удерживает ВСУ.
https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили пункт управления дронов ВСУ в Херсонской области

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллерист
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ГЕНИЧЕСК, 3 апр — РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчетом воздушной разведки были выявлены запуски дронов из заброшенного дома на правом берегу Днепра. Координаты расположения противника были оперативно переданы на позицию артиллеристам. Военнослужащие, получив боевую задачу, в считанные минуты зарядили орудие, навелись по заданным координатам и точным выстрелом уничтожили пункт управления БПЛА противника", — рассказали в ведомстве.
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Основная задача артиллеристов 122-миллиметровых буксируемых орудий "Д-30" группировки войск "Днепр" в зоне проведения СВО в Херсонской области заключается в поддержке мотострелковых подразделений. Выполняя боевую работу, артиллеристы уничтожают наблюдательные пункты, пункты управления дронов противника, бронетехнику, артиллерийские орудия и личный состав ВСУ.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра и омывающийся Азовским и Черным морями. Область стала субъектом федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находятся 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон удерживает ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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