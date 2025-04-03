ВС России уничтожили пункт управления дронов ВСУ в Херсонской области
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллерист. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 3 апр — РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил украинский пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчетом воздушной разведки были выявлены запуски дронов из заброшенного дома на правом берегу Днепра. Координаты расположения противника были оперативно переданы на позицию артиллеристам. Военнослужащие, получив боевую задачу, в считанные минуты зарядили орудие, навелись по заданным координатам и точным выстрелом уничтожили пункт управления БПЛА противника", — рассказали в ведомстве.
Основная задача артиллеристов 122-миллиметровых буксируемых орудий "Д-30" группировки войск "Днепр" в зоне проведения СВО в Херсонской области заключается в поддержке мотострелковых подразделений. Выполняя боевую работу, артиллеристы уничтожают наблюдательные пункты, пункты управления дронов противника, бронетехнику, артиллерийские орудия и личный состав ВСУ.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра и омывающийся Азовским и Черным морями. Область стала субъектом федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находятся 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон удерживает ВСУ.
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