Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении
Сальдо: левобережье Херсонской области под надежной защитой российских войск
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) вооруженных сил РФ работают на Херсонском направлении.
Военнослужащие артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) вооруженных сил РФ работают на Херсонском направлении.. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Левобережная часть Херсонской области находится под надежной защитой российских войск, которые также контролируют острова и всю дельту Днепра, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Обстановка на Херсонском направлении остается напряженной, но контролируемой. В руках российской армии находятся все левобережье Херсонщины, острова и вся дельта Днепра. Кинбурнская и Тендровская косы также под надежной защитой наших войск", — сказал он.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра и омывающийся Азовским и Черным морями. Область стала субъектом федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находятся 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон удерживает ВСУ.
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