https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009011789.html

Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении

Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.04.2025

Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении

Левобережная часть Херсонской области находится под надежной защитой российских войск, которые также контролируют острова и всю дельту Днепра, сообщил РИА... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T03:04:00+03:00

2025-04-03T03:04:00+03:00

2025-04-03T03:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Левобережная часть Херсонской области находится под надежной защитой российских войск, которые также контролируют острова и всю дельту Днепра, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо."Обстановка на Херсонском направлении остается напряженной, но контролируемой. В руках российской армии находятся все левобережье Херсонщины, острова и вся дельта Днепра. Кинбурнская и Тендровская косы также под надежной защитой наших войск", — сказал он. По словам Сальдо, бойцы группировки войск "Днепр" регулярно наносят удары по формированиям ВСУ на правобережье области, уничтожая живую силу и технику.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра и омывающийся Азовским и Черным морями. Область стала субъектом федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находятся 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон удерживает ВСУ.

https://ria.ru/20250328/putin-2007833806.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , днепр (город), россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность