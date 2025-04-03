Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 03.04.2025 (обновлено: 03:39 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009011789.html
Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении
Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.04.2025
Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении
Левобережная часть Херсонской области находится под надежной защитой российских войск, которые также контролируют острова и всю дельту Днепра, сообщил РИА... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T03:04:00+03:00
2025-04-03T03:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885570181_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a04bdc0af0f609b2e7d886617b4b68f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Левобережная часть Херсонской области находится под надежной защитой российских войск, которые также контролируют острова и всю дельту Днепра, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо."Обстановка на Херсонском направлении остается напряженной, но контролируемой. В руках российской армии находятся все левобережье Херсонщины, острова и вся дельта Днепра. Кинбурнская и Тендровская косы также под надежной защитой наших войск", — сказал он. По словам Сальдо, бойцы группировки войск "Днепр" регулярно наносят удары по формированиям ВСУ на правобережье области, уничтожая живую силу и технику.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра и омывающийся Азовским и Черным морями. Область стала субъектом федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находятся 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон удерживает ВСУ.
https://ria.ru/20250328/putin-2007833806.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
днепр (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885570181_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_00c6e3eb43684c978aee3cad8e528af4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , днепр (город), россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Сальдо рассказал о ситуации на Херсонском направлении

Сальдо: левобережье Херсонской области под надежной защитой российских войск

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) вооруженных сил РФ работают на Херсонском направлении.
Военнослужащие артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) вооруженных сил РФ работают на Херсонском направлении. - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) вооруженных сил РФ работают на Херсонском направлении.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Левобережная часть Херсонской области находится под надежной защитой российских войск, которые также контролируют острова и всю дельту Днепра, сообщил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
"Обстановка на Херсонском направлении остается напряженной, но контролируемой. В руках российской армии находятся все левобережье Херсонщины, острова и вся дельта Днепра. Кинбурнская и Тендровская косы также под надежной защитой наших войск", — сказал он.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Путин рассказал о освобождении ДНР, Запорожской и Херсонской областей
28 марта, 01:51
По словам Сальдо, бойцы группировки войск "Днепр" регулярно наносят удары по формированиям ВСУ на правобережье области, уничтожая живую силу и технику.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра и омывающийся Азовским и Черным морями. Область стала субъектом федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находятся 75 процентов региона, а часть на правобережье Днепра, в том числе Херсон удерживает ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)РоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала