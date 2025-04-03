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CNN: Белый дом уволил троих сотрудников после встречи Трампа с активисткой - РИА Новости, 03.04.2025
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19:10 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/sotrudniki-2009194041.html
CNN: Белый дом уволил троих сотрудников после встречи Трампа с активисткой
CNN: Белый дом уволил троих сотрудников после встречи Трампа с активисткой - РИА Новости, 03.04.2025
CNN: Белый дом уволил троих сотрудников после встречи Трампа с активисткой
Белый дом уволил троих сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) после того, как правая активистка Лора Лумер на встрече с президентом Дональдом... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:10:00+03:00
2025-04-03T19:10:00+03:00
в мире
йемен
сша
дональд трамп
джо байден
барак обама
государственный департамент сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Белый дом уволил троих сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) после того, как правая активистка Лора Лумер на встрече с президентом Дональдом Трампом обвинила их в нелояльности и призвала избавиться от них, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. “Увольнения напрямую стали результатом встречи с Лумер”, – сообщил один из источников телеканала. Среди уволенных – директор по разведке СНБ Брайан Уолш, старший директор по вопросам законодательства Томас Будри и старший директор по технологиям и нацбезопасности Дэвид Фейт, который ранее работал в Госдепартаменте при первой администрации Трампа. Неясно, был ли уволен главный заместитель советника по нацбезопасности Алекс Вонг. Источник CNN предположил, что советник по нацбезопасности Майкл Уолтц мог отказаться увольнять Вонга, поскольку тот вовлечён в скандал с утечкой переписки о военных ударах США по Йемену. Ранее Лумер в соцсети X обвинила Вонга в нелояльности и заявила, что его жена работала в министерстве юстиции при администрациях президентов Джо Байдена и Барака Обамы, а его отец был крупным акционером китайского производителя спутниковой техники. Она предположила, что именно Вонг ответственен за добавление главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга в чат мессенджера Signal, где чиновники президентской администрации обсуждали удары по Йемену, что в итоге вылилось в скандал "сигналгейт". В сентябре прошлого года СМИ сообщили, что союзники Трампа обеспокоены тем, что из-за контактов с Лумер он может потерять голоса избирателей в двух колеблющихся штатах. Сам Трамп до этого говорил о том, что активистка поддерживает его, но сотрудником предвыборного штаба не является. Некоторые СМИ называют Лумер "ультраправой активисткой и пропагандисткой теорий заговора".
https://ria.ru/20250403/komanda-2009180095.html
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РИА Новости
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4.7
96
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в мире, йемен, сша, дональд трамп, джо байден, барак обама, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Йемен, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Барак Обама, Государственный департамент США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
CNN: Белый дом уволил троих сотрудников после встречи Трампа с активисткой

CNN: Белый дом уволил троих сотрудников СНБ после критики активистки Лумер

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 апр – РИА Новости. Белый дом уволил троих сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) после того, как правая активистка Лора Лумер на встрече с президентом Дональдом Трампом обвинила их в нелояльности и призвала избавиться от них, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
“Увольнения напрямую стали результатом встречи с Лумер”, – сообщил один из источников телеканала.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
WP: утечка в Signal показала, что Трамп собрал эффективную команду
Вчера, 18:03
Среди уволенных – директор по разведке СНБ Брайан Уолш, старший директор по вопросам законодательства Томас Будри и старший директор по технологиям и нацбезопасности Дэвид Фейт, который ранее работал в Госдепартаменте при первой администрации Трампа.
Неясно, был ли уволен главный заместитель советника по нацбезопасности Алекс Вонг. Источник CNN предположил, что советник по нацбезопасности Майкл Уолтц мог отказаться увольнять Вонга, поскольку тот вовлечён в скандал с утечкой переписки о военных ударах США по Йемену.
Ранее Лумер в соцсети X обвинила Вонга в нелояльности и заявила, что его жена работала в министерстве юстиции при администрациях президентов Джо Байдена и Барака Обамы, а его отец был крупным акционером китайского производителя спутниковой техники. Она предположила, что именно Вонг ответственен за добавление главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга в чат мессенджера Signal, где чиновники президентской администрации обсуждали удары по Йемену, что в итоге вылилось в скандал "сигналгейт".
В сентябре прошлого года СМИ сообщили, что союзники Трампа обеспокоены тем, что из-за контактов с Лумер он может потерять голоса избирателей в двух колеблющихся штатах. Сам Трамп до этого говорил о том, что активистка поддерживает его, но сотрудником предвыборного штаба не является. Некоторые СМИ называют Лумер "ультраправой активисткой и пропагандисткой теорий заговора".
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Маск сохранит место в администрации Трампа
Вчера, 15:25
 
В миреЙеменСШАДональд ТрампДжо БайденБарак ОбамаГосударственный департамент СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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