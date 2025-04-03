https://ria.ru/20250403/sotrudnichestvo-2009090702.html

Россия продолжает оставаться открытой для сотрудничества, заявил Песков

Россия продолжает оставаться открытой для сотрудничества, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2025

Россия продолжает оставаться открытой для сотрудничества, заявил Песков

Россия продолжает оставаться открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:14:00+03:00

2025-04-03T13:14:00+03:00

2025-04-03T13:25:00+03:00

экономика

россия

сша

дмитрий песков

пмэф — 2025

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия продолжает оставаться открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ряд компаний из США намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), уже получены заявки, сообщил фонд "Росконгресс". ПМЭФ в этом году пройдет с 18 по 21 июня. "Россия продолжает оставаться открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250314/pmef-2004896451.html

россия

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экономика, россия, сша, дмитрий песков, пмэф — 2025