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Россия продолжает оставаться открытой для сотрудничества, заявил Песков
Россия продолжает оставаться открытой для сотрудничества, заявил Песков - РИА Новости, 03.04.2025
Россия продолжает оставаться открытой для сотрудничества, заявил Песков
Россия продолжает оставаться открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:14:00+03:00
2025-04-03T13:14:00+03:00
2025-04-03T13:25:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия продолжает оставаться открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ряд компаний из США намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), уже получены заявки, сообщил фонд "Росконгресс". ПМЭФ в этом году пройдет с 18 по 21 июня. "Россия продолжает оставаться открытой для взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами", - сказал Песков журналистам.
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экономика, россия, сша, дмитрий песков, пмэф — 2025
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, ПМЭФ — 2025
Россия продолжает оставаться открытой для сотрудничества, заявил Песков
Песков: Россия остается открытой для сотрудничества со всеми государствами