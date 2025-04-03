https://ria.ru/20250403/slovakiya-2009176519.html

Президент Словакии почтил память воинов, павших за освобождение Братиславы

Президент Словакии почтил память воинов, павших за освобождение Братиславы - РИА Новости, 03.04.2025

Президент Словакии почтил память воинов, павших за освобождение Братиславы

Президент Словакии Петер Пеллегрини почтил память павших за освобождение Братиславы воинов, возложив венок к мемориальному комплексу Славин, который установлен... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T17:49:00+03:00

2025-04-03T17:49:00+03:00

2025-04-03T17:58:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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братислава

словакия

россия

петер пеллегрини

80-летие победы в великой отечественной войне

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БРАТИСЛАВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини почтил память павших за освобождение Братиславы воинов, возложив венок к мемориальному комплексу Славин, который установлен в словацкой столице в честь советских солдат. "Проявим благодарность освободителям - советским, румынским и словацким солдатам, повстанцам, участникам сопротивления и представителям других народов. Никогда не позволим ставить под сомнение их наследие, тяготы, которые принесла война, и не позволим уменьшать заслуги тех, которые внесли вклад в поражение нацистской системы", - написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook* в преддверии 80-летия освобождения Братиславы, которое отмечается в Словакии 4 апреля. В этом контексте он отметил важность возвращения мира на страдающие от войны территории. Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено 6845 советских солдат. Центральным элементом мемориала является величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250328/medal-2008057435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, братислава, словакия, россия, петер пеллегрини, 80-летие победы в великой отечественной войне