Президент Словакии почтил память воинов, павших за освобождение Братиславы
Президент Словакии Пеллегрини возложил венок к мемориальному комплексу Славин
© Фото : пресс-служба президента Словакии Президент Словакии Петер Пеллегрини возложил венок к мемориальному комплексу Славин в Братиславе
Президент Словакии Петер Пеллегрини возложил венок к мемориальному комплексу Славин в Братиславе
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БРАТИСЛАВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини почтил память павших за освобождение Братиславы воинов, возложив венок к мемориальному комплексу Славин, который установлен в словацкой столице в честь советских солдат.
"Проявим благодарность освободителям - советским, румынским и словацким солдатам, повстанцам, участникам сопротивления и представителям других народов. Никогда не позволим ставить под сомнение их наследие, тяготы, которые принесла война, и не позволим уменьшать заслуги тех, которые внесли вклад в поражение нацистской системы", - написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook* в преддверии 80-летия освобождения Братиславы, которое отмечается в Словакии 4 апреля.
В этом контексте он отметил важность возвращения мира на страдающие от войны территории.
Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено 6845 советских солдат. Центральным элементом мемориала является величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.
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