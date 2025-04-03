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Президент Словакии почтил память воинов, павших за освобождение Братиславы - РИА Новости, 03.04.2025
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17:49 03.04.2025 (обновлено: 17:58 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/slovakiya-2009176519.html
Президент Словакии почтил память воинов, павших за освобождение Братиславы
Президент Словакии почтил память воинов, павших за освобождение Братиславы - РИА Новости, 03.04.2025
Президент Словакии почтил память воинов, павших за освобождение Братиславы
Президент Словакии Петер Пеллегрини почтил память павших за освобождение Братиславы воинов, возложив венок к мемориальному комплексу Славин, который установлен... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:49:00+03:00
2025-04-03T17:58:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
братислава
словакия
россия
петер пеллегрини
80-летие победы в великой отечественной войне
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БРАТИСЛАВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини почтил память павших за освобождение Братиславы воинов, возложив венок к мемориальному комплексу Славин, который установлен в словацкой столице в честь советских солдат. "Проявим благодарность освободителям - советским, румынским и словацким солдатам, повстанцам, участникам сопротивления и представителям других народов. Никогда не позволим ставить под сомнение их наследие, тяготы, которые принесла война, и не позволим уменьшать заслуги тех, которые внесли вклад в поражение нацистской системы", - написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook* в преддверии 80-летия освобождения Братиславы, которое отмечается в Словакии 4 апреля. В этом контексте он отметил важность возвращения мира на страдающие от войны территории. Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено 6845 советских солдат. Центральным элементом мемориала является величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, братислава, словакия, россия, петер пеллегрини, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Братислава, Словакия, Россия, Петер Пеллегрини, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Словакии почтил память воинов, павших за освобождение Братиславы

Президент Словакии Пеллегрини возложил венок к мемориальному комплексу Славин

© Фото : пресс-служба президента Словакии Президент Словакии Петер Пеллегрини возложил венок к мемориальному комплексу Славин в Братиславе
Президент Словакии Петер Пеллегрини возложил венок к мемориальному комплексу Славин в Братиславе - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : пресс-служба президента Словакии
Президент Словакии Петер Пеллегрини возложил венок к мемориальному комплексу Славин в Братиславе
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БРАТИСЛАВА, 3 апр - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини почтил память павших за освобождение Братиславы воинов, возложив венок к мемориальному комплексу Славин, который установлен в словацкой столице в честь советских солдат.
"Проявим благодарность освободителям - советским, румынским и словацким солдатам, повстанцам, участникам сопротивления и представителям других народов. Никогда не позволим ставить под сомнение их наследие, тяготы, которые принесла война, и не позволим уменьшать заслуги тех, которые внесли вклад в поражение нацистской системы", - написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook* в преддверии 80-летия освобождения Братиславы, которое отмечается в Словакии 4 апреля.
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В этом контексте он отметил важность возвращения мира на страдающие от войны территории.
Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено 6845 советских солдат. Центральным элементом мемориала является величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреБратиславаСловакияРоссияПетер Пеллегрини80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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