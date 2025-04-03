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СК начал проверку после утечки химвещества на заводе в Саратовской области
СК начал проверку после утечки химвещества на заводе в Саратовской области - РИА Новости, 03.04.2025
СК начал проверку после утечки химвещества на заводе в Саратовской области
Следователи начали проверку по факту выброса химического вещества на заводе в Саратовской области, где пострадали сотрудники, сообщило следственное управление... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T22:49:00+03:00
2025-04-03T22:49:00+03:00
2025-04-03T22:49:00+03:00
происшествия
саратовская область
россия
балаковский район
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 3 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту выброса химического вещества на заводе в Саратовской области, где пострадали сотрудники, сообщило следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале. "В Балаковском районе следователями СК проводится доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда... По предварительным данным, 3 апреля 2025 года на местном предприятии при производстве работ произошел выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь... По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится сообщении.
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саратовская область
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происшествия, саратовская область, россия, балаковский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Балаковский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после утечки химвещества на заводе в Саратовской области
СК начал проверку после выброса химвещества на заводе в Саратовской области