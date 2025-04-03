Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку после утечки химвещества на заводе в Саратовской области - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/sk-2009219345.html
СК начал проверку после утечки химвещества на заводе в Саратовской области
СК начал проверку после утечки химвещества на заводе в Саратовской области - РИА Новости, 03.04.2025
СК начал проверку после утечки химвещества на заводе в Саратовской области
Следователи начали проверку по факту выброса химического вещества на заводе в Саратовской области, где пострадали сотрудники, сообщило следственное управление... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T22:49:00+03:00
2025-04-03T22:49:00+03:00
происшествия
саратовская область
россия
балаковский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
САРАТОВ, 3 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту выброса химического вещества на заводе в Саратовской области, где пострадали сотрудники, сообщило следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале. "В Балаковском районе следователями СК проводится доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда... По предварительным данным, 3 апреля 2025 года на местном предприятии при производстве работ произошел выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь... По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится сообщении.
https://ria.ru/20241007/bratsk-1976678228.html
саратовская область
россия
балаковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, россия, балаковский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Россия, Балаковский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после утечки химвещества на заводе в Саратовской области

СК начал проверку после выброса химвещества на заводе в Саратовской области

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 3 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту выброса химического вещества на заводе в Саратовской области, где пострадали сотрудники, сообщило следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале.
Балаковском районе следователями СК проводится доследственная проверка по факту нарушения требований охраны труда... По предварительным данным, 3 апреля 2025 года на местном предприятии при производстве работ произошел выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь... По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится сообщении.
Сотрудники СК РФ на месте происшествия, где во время производственных работ на Братском алюминиевом заводе пострадали два человека. 7 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
На заводе в Братске пострадали двое сотрудников
7 октября 2024, 07:32
 
ПроисшествияСаратовская областьРоссияБалаковский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала