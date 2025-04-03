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СК возбудил дело после обрушения на шахте в Свердловской области - РИА Новости, 03.04.2025
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17:14 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/sk-2009163414.html
СК возбудил дело после обрушения на шахте в Свердловской области
СК возбудил дело после обрушения на шахте в Свердловской области - РИА Новости, 03.04.2025
СК возбудил дело после обрушения на шахте в Свердловской области
Уголовное дело возбуждено после обрушения на шахте "Ново-Кальинская" Североуральского бокситового рудника (СУБР, входит в "Русал") в Свердловской области, где... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:14:00+03:00
2025-04-03T17:14:00+03:00
происшествия
россия
свердловская область
североуральск
русал
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обрушения на шахте "Ново-Кальинская" Североуральского бокситового рудника (СУБР, входит в "Русал") в Свердловской области, где погиб один человек, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Обрушение пород на отметке 1010 метров произошло в среду на шахте "Ново-Кальинская", при разборе завалов было найдено тело 30-летнего горнорабочего очистного забоя. ЧП случилось около 21.30 мск, на смене на данном участке находились семь человек, шесть из них смогли подняться на поверхность. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в релизе СУСК. Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "СУБР", причиной обрушения пород на шахте "Ново-Кальинская" стал горный удар – природное явление, которое характерно для месторождения бокситов в Североуральске, компания окажет необходимую помощь семье погибшего горнорабочего.
https://ria.ru/20250402/obrushenie-2008994719.html
россия
свердловская область
североуральск
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происшествия, россия, свердловская область, североуральск, русал, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Свердловская область, Североуральск, Русал, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после обрушения на шахте в Свердловской области

СК завел дело после обрушения на шахте в Свердловской области, где погиб человек

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обрушения на шахте "Ново-Кальинская" Североуральского бокситового рудника (СУБР, входит в "Русал") в Свердловской области, где погиб один человек, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
Обрушение пород на отметке 1010 метров произошло в среду на шахте "Ново-Кальинская", при разборе завалов было найдено тело 30-летнего горнорабочего очистного забоя. ЧП случилось около 21.30 мск, на смене на данном участке находились семь человек, шесть из них смогли подняться на поверхность.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в релизе СУСК.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "СУБР", причиной обрушения пород на шахте "Ново-Кальинская" стал горный удар – природное явление, которое характерно для месторождения бокситов в Североуральске, компания окажет необходимую помощь семье погибшего горнорабочего.
Шахта Ново-Кальинская в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
После обрушения в шахте "Ново-Кальинская" на Урале начали проверку
2 апреля, 23:59
 
ПроисшествияРоссияСвердловская областьСевероуральскРусалСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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