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СК возбудил дело после обрушения на шахте в Свердловской области

СК возбудил дело после обрушения на шахте в Свердловской области - РИА Новости, 03.04.2025

СК возбудил дело после обрушения на шахте в Свердловской области

Уголовное дело возбуждено после обрушения на шахте "Ново-Кальинская" Североуральского бокситового рудника (СУБР, входит в "Русал") в Свердловской области, где... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T17:14:00+03:00

2025-04-03T17:14:00+03:00

2025-04-03T17:14:00+03:00

происшествия

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после обрушения на шахте "Ново-Кальинская" Североуральского бокситового рудника (СУБР, входит в "Русал") в Свердловской области, где погиб один человек, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Обрушение пород на отметке 1010 метров произошло в среду на шахте "Ново-Кальинская", при разборе завалов было найдено тело 30-летнего горнорабочего очистного забоя. ЧП случилось около 21.30 мск, на смене на данном участке находились семь человек, шесть из них смогли подняться на поверхность. "Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – говорится в релизе СУСК. Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "СУБР", причиной обрушения пород на шахте "Ново-Кальинская" стал горный удар – природное явление, которое характерно для месторождения бокситов в Североуральске, компания окажет необходимую помощь семье погибшего горнорабочего.

https://ria.ru/20250402/obrushenie-2008994719.html

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свердловская область

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происшествия, россия, свердловская область, североуральск, русал, следственный комитет россии (ск рф)