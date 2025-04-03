В Приангарье начали проверку после сообщения об истязании детей матерью
СК в Приангарье начал проверку после сообщения об истязании детей матерью
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ИРКУТСК, 3 апр - РИА Новости. Процессуальная проверка по статье об истязании проводится в Иркутской области, где мать четверых малолетних детей якобы применяет к ним насилие, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что в поселке Балаганск в частном доме между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого 59-летний мужчина облил из канистры с бензином пол в одной из комнат и поджег, после чего скрылся, предварительно подперев снаружи дверь. Подозреваемый был оперативно установлен сотрудниками полиции и задержан. Мать с детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет спаслись, выбравшись из дома через окно. У пострадавших ожоги и отравление угарным газом. Они были госпитализированы в местную больницу, затем переведены в Иркутск. СК завел уголовное дело по статье о покушение на убийство двух и более малолетних лиц.
Это происшествие стало предметом для создания передачи на одном из федеральных телеканалов. В эфире программы, в частности, сообщалось, что мать применяет к детям насилие, выставляет их раздетыми на мороз и закрывает в подвале.
"По доводам программы о ненадлежащем воспитании детей и причинении им телесных повреждений организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову представить доклад о ходе расследования.
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