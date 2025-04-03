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В Приангарье начали проверку после сообщения об истязании детей матерью - РИА Новости, 03.04.2025
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09:02 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/sk-2009031516.html
В Приангарье начали проверку после сообщения об истязании детей матерью
В Приангарье начали проверку после сообщения об истязании детей матерью - РИА Новости, 03.04.2025
В Приангарье начали проверку после сообщения об истязании детей матерью
Процессуальная проверка по статье об истязании проводится в Иркутской области, где мать четверых малолетних детей якобы применяет к ним насилие, сообщает СК РФ... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T09:02:00+03:00
2025-04-03T09:02:00+03:00
происшествия
россия
иркутская область
иркутск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 3 апр - РИА Новости. Процессуальная проверка по статье об истязании проводится в Иркутской области, где мать четверых малолетних детей якобы применяет к ним насилие, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что в поселке Балаганск в частном доме между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого 59-летний мужчина облил из канистры с бензином пол в одной из комнат и поджег, после чего скрылся, предварительно подперев снаружи дверь. Подозреваемый был оперативно установлен сотрудниками полиции и задержан. Мать с детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет спаслись, выбравшись из дома через окно. У пострадавших ожоги и отравление угарным газом. Они были госпитализированы в местную больницу, затем переведены в Иркутск. СК завел уголовное дело по статье о покушение на убийство двух и более малолетних лиц. Это происшествие стало предметом для создания передачи на одном из федеральных телеканалов. В эфире программы, в частности, сообщалось, что мать применяет к детям насилие, выставляет их раздетыми на мороз и закрывает в подвале. "По доводам программы о ненадлежащем воспитании детей и причинении им телесных повреждений организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову представить доклад о ходе расследования.
https://ria.ru/20250401/stavropol-2008705509.html
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происшествия, россия, иркутская область, иркутск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутская область, Иркутск, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приангарье начали проверку после сообщения об истязании детей матерью

СК в Приангарье начал проверку после сообщения об истязании детей матерью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ИРКУТСК, 3 апр - РИА Новости. Процессуальная проверка по статье об истязании проводится в Иркутской области, где мать четверых малолетних детей якобы применяет к ним насилие, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что в поселке Балаганск в частном доме между бывшими супругами произошел конфликт, в ходе которого 59-летний мужчина облил из канистры с бензином пол в одной из комнат и поджег, после чего скрылся, предварительно подперев снаружи дверь. Подозреваемый был оперативно установлен сотрудниками полиции и задержан. Мать с детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет спаслись, выбравшись из дома через окно. У пострадавших ожоги и отравление угарным газом. Они были госпитализированы в местную больницу, затем переведены в Иркутск. СК завел уголовное дело по статье о покушение на убийство двух и более малолетних лиц.
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Это происшествие стало предметом для создания передачи на одном из федеральных телеканалов. В эфире программы, в частности, сообщалось, что мать применяет к детям насилие, выставляет их раздетыми на мороз и закрывает в подвале.
"По доводам программы о ненадлежащем воспитании детей и причинении им телесных повреждений организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову представить доклад о ходе расследования.
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ПроисшествияРоссияИркутская областьИркутскАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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