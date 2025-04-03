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Сийярто поблагодарил США за закрытие вопроса об Украине в НАТО - РИА Новости, 03.04.2025
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22:13 03.04.2025 (обновлено: 22:42 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/siyyarto-2009217615.html
Сийярто поблагодарил США за закрытие вопроса об Украине в НАТО
Сийярто поблагодарил США за закрытие вопроса об Украине в НАТО - РИА Новости, 03.04.2025
Сийярто поблагодарил США за закрытие вопроса об Украине в НАТО
Венгрия благодарна новой администрации США за прекращение убеждений Украины в том, что она сможет стать членом НАТО, это почти сразу привело бы к Третьей... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T22:13:00+03:00
2025-04-03T22:42:00+03:00
в мире
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Венгрия благодарна новой администрации США за прекращение убеждений Украины в том, что она сможет стать членом НАТО, это почти сразу привело бы к Третьей мировой войне, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, трансляцию вел телеканал М1."Мы также благодарны американской администрации и президенту Дональду Трампу за то, что они прояснили ситуацию и положили конец заверениям Украины в том, что она сможет стать членом НАТО. Очевидно, что членство Украины в НАТО практически сразу привело бы к развязыванию Третьей мировой войны, и Венгрия, конечно, никогда это не поддерживает и поддерживать не будет", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания совета глав МИД стран НАТО.
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в мире, сша, украина, венгрия, нато, петер сийярто, мид венгрии
В мире, США, Украина, Венгрия, НАТО, Петер Сийярто, МИД Венгрии
Сийярто поблагодарил США за закрытие вопроса об Украине в НАТО

Сийярто: Венгрия благодарна офису Трампа за закрытие вопроса об Украине в НАТО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Венгрия благодарна новой администрации США за прекращение убеждений Украины в том, что она сможет стать членом НАТО, это почти сразу привело бы к Третьей мировой войне, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, трансляцию вел телеканал М1.
"Мы также благодарны американской администрации и президенту Дональду Трампу за то, что они прояснили ситуацию и положили конец заверениям Украины в том, что она сможет стать членом НАТО. Очевидно, что членство Украины в НАТО практически сразу привело бы к развязыванию Третьей мировой войны, и Венгрия, конечно, никогда это не поддерживает и поддерживать не будет", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания совета глав МИД стран НАТО.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Сийярто просил Киев не атаковать энергообъекты России
31 марта, 07:11
 
В миреСШАУкраинаВенгрияНАТОПетер СийяртоМИД Венгрии
 
 
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