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Сийярто поблагодарил США за закрытие вопроса об Украине в НАТО
Сийярто поблагодарил США за закрытие вопроса об Украине в НАТО - РИА Новости, 03.04.2025
Сийярто поблагодарил США за закрытие вопроса об Украине в НАТО
Венгрия благодарна новой администрации США за прекращение убеждений Украины в том, что она сможет стать членом НАТО, это почти сразу привело бы к Третьей... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T22:13:00+03:00
2025-04-03T22:13:00+03:00
2025-04-03T22:42:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 3 апр - РИА Новости. Венгрия благодарна новой администрации США за прекращение убеждений Украины в том, что она сможет стать членом НАТО, это почти сразу привело бы к Третьей мировой войне, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, трансляцию вел телеканал М1."Мы также благодарны американской администрации и президенту Дональду Трампу за то, что они прояснили ситуацию и положили конец заверениям Украины в том, что она сможет стать членом НАТО. Очевидно, что членство Украины в НАТО практически сразу привело бы к развязыванию Третьей мировой войны, и Венгрия, конечно, никогда это не поддерживает и поддерживать не будет", - сказал Сийярто венгерским журналистам по окончании заседания совета глав МИД стран НАТО.
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Сийярто поблагодарил США за закрытие вопроса об Украине в НАТО
Сийярто: Венгрия благодарна офису Трампа за закрытие вопроса об Украине в НАТО