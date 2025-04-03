https://ria.ru/20250403/siriya-2009175084.html

Новые власти Сирии разрабатывают план по восстановлению страны

Новые власти Сирии разрабатывают план по восстановлению страны - РИА Новости, 03.04.2025

Новые власти Сирии разрабатывают план по восстановлению страны

Новые власти Сирии разрабатывают всеобъемлющий план по восстановлению страны при поддержке сирийского народа и дружественных стран, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T17:46:00+03:00

2025-04-03T17:46:00+03:00

2025-04-03T17:46:00+03:00

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БЕЙРУТ, 3 апр - РИА Новости. Новые власти Сирии разрабатывают всеобъемлющий план по восстановлению страны при поддержке сирийского народа и дружественных стран, заявил РИА Новости министр экономики и промышленности САР Нидал аш-Шаар. "Формирование нового правительства - это лишь шаг в начале трудного пути, полного рисков и препятствий. Сейчас мы разрабатываем всеобъемлющий план, чтобы начать восстановление Сирии вместе с сирийским народом и дружественными странами", - сказал аш-Шаар. Министр отметил, что сирийское общество находится в процессе создания нового государства, отличного от предыдущего и открытого для всего, что приносит пользу Сирии и странам, которые с ней взаимодействуют.

https://ria.ru/20241214/turtsija-1989197219.html

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в мире, сирия