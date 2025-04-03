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Новые власти Сирии разрабатывают план по восстановлению страны
Новые власти Сирии разрабатывают план по восстановлению страны - РИА Новости, 03.04.2025
Новые власти Сирии разрабатывают план по восстановлению страны
Новые власти Сирии разрабатывают всеобъемлющий план по восстановлению страны при поддержке сирийского народа и дружественных стран, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:46:00+03:00
2025-04-03T17:46:00+03:00
2025-04-03T17:46:00+03:00
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БЕЙРУТ, 3 апр - РИА Новости. Новые власти Сирии разрабатывают всеобъемлющий план по восстановлению страны при поддержке сирийского народа и дружественных стран, заявил РИА Новости министр экономики и промышленности САР Нидал аш-Шаар. "Формирование нового правительства - это лишь шаг в начале трудного пути, полного рисков и препятствий. Сейчас мы разрабатываем всеобъемлющий план, чтобы начать восстановление Сирии вместе с сирийским народом и дружественными странами", - сказал аш-Шаар. Министр отметил, что сирийское общество находится в процессе создания нового государства, отличного от предыдущего и открытого для всего, что приносит пользу Сирии и странам, которые с ней взаимодействуют.
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в мире, сирия
Новые власти Сирии разрабатывают план по восстановлению страны
Аш-Шаар: новое правительство Сирии разрабатывает план восстановления страны