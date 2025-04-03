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В Сирии заявили о десяти жертвах израильского удара по югу страны
В Сирии заявили о десяти жертвах израильского удара по югу страны - РИА Новости, 03.04.2025
В Сирии заявили о десяти жертвах израильского удара по югу страны
Израильские ВВС нанесли удары в районе населенного пункта Нава в провинции Дераа на юге Сирии, погибли десять человек, передает местный телеканал Syria TV. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T03:49:00+03:00
2025-04-03T03:49:00+03:00
2025-04-03T04:02:00+03:00
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БЕЙРУТ, 3 апр — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удары в районе населенного пункта Нава в провинции Дераа на юге Сирии, погибли десять человек, передает местный телеканал Syria TV."Десять человек из числа жителей Нава погибли в результате авиаударов израильских сил по лесистой местности Джебайлия к западу от города", — говорится в сообщении.Ранее газета Al Watan писала, что жители провинции Дераа вступили в вооруженное столкновение с силами ЦАХАЛ, которые продвигались вглубь территории арабской республики.По данным издания, израильским военным пришлось отступить по прикрытием авиации и артиллерии.
https://ria.ru/20250325/rassledovanie-2007299284.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Сирии заявили о десяти жертвах израильского удара по югу страны
Десять человек стали жертвами израильского удара в районе поселения Нава в Сирии