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В Сирии заявили о десяти жертвах израильского удара по югу страны - РИА Новости, 03.04.2025
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03:49 03.04.2025 (обновлено: 04:02 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/siriya-2009014429.html
В Сирии заявили о десяти жертвах израильского удара по югу страны
В Сирии заявили о десяти жертвах израильского удара по югу страны - РИА Новости, 03.04.2025
В Сирии заявили о десяти жертвах израильского удара по югу страны
Израильские ВВС нанесли удары в районе населенного пункта Нава в провинции Дераа на юге Сирии, погибли десять человек, передает местный телеканал Syria TV. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T03:49:00+03:00
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БЕЙРУТ, 3 апр — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удары в районе населенного пункта Нава в провинции Дераа на юге Сирии, погибли десять человек, передает местный телеканал Syria TV."Десять человек из числа жителей Нава погибли в результате авиаударов израильских сил по лесистой местности Джебайлия к западу от города", — говорится в сообщении.Ранее газета Al Watan писала, что жители провинции Дераа вступили в вооруженное столкновение с силами ЦАХАЛ, которые продвигались вглубь территории арабской республики.По данным издания, израильским военным пришлось отступить по прикрытием авиации и артиллерии.
https://ria.ru/20250325/rassledovanie-2007299284.html
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в мире, сирия, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Сирии заявили о десяти жертвах израильского удара по югу страны

Десять человек стали жертвами израильского удара в районе поселения Нава в Сирии

© AP Photo / Omar AlbamСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Omar Albam
Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 3 апр — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удары в районе населенного пункта Нава в провинции Дераа на юге Сирии, погибли десять человек, передает местный телеканал Syria TV.
"Десять человек из числа жителей Нава погибли в результате авиаударов израильских сил по лесистой местности Джебайлия к западу от города", — говорится в сообщении.
Танк израильской армии - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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Ранее газета Al Watan писала, что жители провинции Дераа вступили в вооруженное столкновение с силами ЦАХАЛ, которые продвигались вглубь территории арабской республики.
По данным издания, израильским военным пришлось отступить по прикрытием авиации и артиллерии.
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