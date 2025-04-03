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В Сирии заявили о десяти жертвах израильского удара по югу страны

В Сирии заявили о десяти жертвах израильского удара по югу страны - РИА Новости, 03.04.2025

В Сирии заявили о десяти жертвах израильского удара по югу страны

Израильские ВВС нанесли удары в районе населенного пункта Нава в провинции Дераа на юге Сирии, погибли десять человек, передает местный телеканал Syria TV. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T03:49:00+03:00

2025-04-03T03:49:00+03:00

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БЕЙРУТ, 3 апр — РИА Новости. Израильские ВВС нанесли удары в районе населенного пункта Нава в провинции Дераа на юге Сирии, погибли десять человек, передает местный телеканал Syria TV."Десять человек из числа жителей Нава погибли в результате авиаударов израильских сил по лесистой местности Джебайлия к западу от города", — говорится в сообщении.Ранее газета Al Watan писала, что жители провинции Дераа вступили в вооруженное столкновение с силами ЦАХАЛ, которые продвигались вглубь территории арабской республики.По данным издания, израильским военным пришлось отступить по прикрытием авиации и артиллерии.

https://ria.ru/20250325/rassledovanie-2007299284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024