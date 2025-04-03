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Власти Сирии признали высокий уровень влияния России на Ближнем Востоке
Власти Сирии признали высокий уровень влияния России на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.04.2025
Власти Сирии признали высокий уровень влияния России на Ближнем Востоке
Новые власти Сирии осознают высокий уровень влияния и вес России на Ближнем Востоке и в мире в целом, заявил РИА Новости министр экономики и промышленности САР... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:32:00+03:00
2025-04-03T17:32:00+03:00
2025-04-03T17:32:00+03:00
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БЕЙРУТ, 3 апр - РИА Новости. Новые власти Сирии осознают высокий уровень влияния и вес России на Ближнем Востоке и в мире в целом, заявил РИА Новости министр экономики и промышленности САР Нидал аш-Шаар. "Мы не можем отрицать, что Россия - великая держава, имеющая влияние и вес в мире и в арабском регионе, в частности. Я считаю, что отношения между нашими странами в недалеком прошлом не были полноценными, потому что они велись с определенной группой, а не со всеми представителями сирийского народа", - сказал аш-Шаар.
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в мире, россия, сирия, ближний восток
В мире, Россия, Сирия, Ближний Восток
Власти Сирии признали высокий уровень влияния России на Ближнем Востоке
Министр аш-Шаар: Сирия осознает уровень влияния России на Ближнем Востоке