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Сирия осудила израильские бомбардировки - РИА Новости, 03.04.2025
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04:51 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/sirija-2009016928.html
Сирия осудила израильские бомбардировки
Сирия осудила израильские бомбардировки - РИА Новости, 03.04.2025
Сирия осудила израильские бомбардировки
Власти Сирии осуждают израильские бомбардировки, в результате которых почти полностью разрушен военный аэродром в Хаме, призывают мировое сообщество принять... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T04:51:00+03:00
2025-04-03T04:51:00+03:00
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сирия
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БЕЙРУТ, 3 апр - РИА Новости. Власти Сирии осуждают израильские бомбардировки, в результате которых почти полностью разрушен военный аэродром в Хаме, призывают мировое сообщество принять незамедлительные меры для предотвращения агрессии против Сирии, в целом были атакованы 5 районов в разных концах страны, говорится в заявлении МИД САР, опубликованном газетой Al Watan. В четверг вечером израильская авиация нанесла массированные удары по авиабазам в Хаме и "Т-4" в Хомсе, а также по зданию научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске. Также сообщалось об ударах израильской авиации и артиллерии в районе населенного пункта Нава на юге Сирии. "МИД Сирии решительно осуждает последнюю волну израильской агрессии. С неприкрытым нарушением международного права израильские силы нанесли в течении 30 минут авиаудары по пяти районам в разных концах страны. В результате одной из бомбардировок почти полностью была уничтожена авиабаза в Хаме",- написано в заявлении. Согласно данным сирийского МИД, десятки мирных жителей и военнослужащих получили ранения в результате израильских авианалетов в Хаме. "Во время того, как Сирия пытается восстановиться после 14 лет войны, Израиль повторяющимися своими агрессивным действиями пытается разжечь конфликт внутри страны", - отмечает сирийское внешнеполитическое ведомство. МИД САР призвал международное сообщество занять твердую позицию и оказать давление на Израиль для прекращения агрессии и соблюдения международного права.
https://ria.ru/20250403/siriya-2009014429.html
https://ria.ru/20250326/siriya-2007333576.html
сирия
хама (мухафаза)
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в мире, сирия, хама (мухафаза), израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Хама (мухафаза), Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Сирия осудила израильские бомбардировки

МИД Сирии призвал мировое сообщество принять меры для предотвращения агрессии

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 3 апр - РИА Новости. Власти Сирии осуждают израильские бомбардировки, в результате которых почти полностью разрушен военный аэродром в Хаме, призывают мировое сообщество принять незамедлительные меры для предотвращения агрессии против Сирии, в целом были атакованы 5 районов в разных концах страны, говорится в заявлении МИД САР, опубликованном газетой Al Watan.
В четверг вечером израильская авиация нанесла массированные удары по авиабазам в Хаме и "Т-4" в Хомсе, а также по зданию научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске. Также сообщалось об ударах израильской авиации и артиллерии в районе населенного пункта Нава на юге Сирии.
Сирия - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Сирии заявили о десяти жертвах израильского удара по югу страны
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"МИД Сирии решительно осуждает последнюю волну израильской агрессии. С неприкрытым нарушением международного права израильские силы нанесли в течении 30 минут авиаудары по пяти районам в разных концах страны. В результате одной из бомбардировок почти полностью была уничтожена авиабаза в Хаме",- написано в заявлении.
Согласно данным сирийского МИД, десятки мирных жителей и военнослужащих получили ранения в результате израильских авианалетов в Хаме.
"Во время того, как Сирия пытается восстановиться после 14 лет войны, Израиль повторяющимися своими агрессивным действиями пытается разжечь конфликт внутри страны", - отмечает сирийское внешнеполитическое ведомство.
МИД САР призвал международное сообщество занять твердую позицию и оказать давление на Израиль для прекращения агрессии и соблюдения международного права.
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В миреСирияХама (мухафаза)ИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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