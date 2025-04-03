https://ria.ru/20250403/sirija-2009016928.html

Сирия осудила израильские бомбардировки

Сирия осудила израильские бомбардировки - РИА Новости, 03.04.2025

Сирия осудила израильские бомбардировки

Власти Сирии осуждают израильские бомбардировки, в результате которых почти полностью разрушен военный аэродром в Хаме, призывают мировое сообщество принять... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T04:51:00+03:00

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2025-04-03T04:51:00+03:00

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сирия

хама (мухафаза)

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 3 апр - РИА Новости. Власти Сирии осуждают израильские бомбардировки, в результате которых почти полностью разрушен военный аэродром в Хаме, призывают мировое сообщество принять незамедлительные меры для предотвращения агрессии против Сирии, в целом были атакованы 5 районов в разных концах страны, говорится в заявлении МИД САР, опубликованном газетой Al Watan. В четверг вечером израильская авиация нанесла массированные удары по авиабазам в Хаме и "Т-4" в Хомсе, а также по зданию научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске. Также сообщалось об ударах израильской авиации и артиллерии в районе населенного пункта Нава на юге Сирии. "МИД Сирии решительно осуждает последнюю волну израильской агрессии. С неприкрытым нарушением международного права израильские силы нанесли в течении 30 минут авиаудары по пяти районам в разных концах страны. В результате одной из бомбардировок почти полностью была уничтожена авиабаза в Хаме",- написано в заявлении. Согласно данным сирийского МИД, десятки мирных жителей и военнослужащих получили ранения в результате израильских авианалетов в Хаме. "Во время того, как Сирия пытается восстановиться после 14 лет войны, Израиль повторяющимися своими агрессивным действиями пытается разжечь конфликт внутри страны", - отмечает сирийское внешнеполитическое ведомство. МИД САР призвал международное сообщество занять твердую позицию и оказать давление на Израиль для прекращения агрессии и соблюдения международного права.

https://ria.ru/20250403/siriya-2009014429.html

https://ria.ru/20250326/siriya-2007333576.html

сирия

хама (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, хама (мухафаза), израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024