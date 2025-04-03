https://ria.ru/20250403/sirija-2009016928.html
Сирия осудила израильские бомбардировки
Сирия осудила израильские бомбардировки - РИА Новости, 03.04.2025
Сирия осудила израильские бомбардировки
Власти Сирии осуждают израильские бомбардировки, в результате которых почти полностью разрушен военный аэродром в Хаме, призывают мировое сообщество принять... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T04:51:00+03:00
2025-04-03T04:51:00+03:00
2025-04-03T04:51:00+03:00
в мире
сирия
хама (мухафаза)
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906639601_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a32dbbb37abe15e923a7ac67c2f36633.jpg
БЕЙРУТ, 3 апр - РИА Новости. Власти Сирии осуждают израильские бомбардировки, в результате которых почти полностью разрушен военный аэродром в Хаме, призывают мировое сообщество принять незамедлительные меры для предотвращения агрессии против Сирии, в целом были атакованы 5 районов в разных концах страны, говорится в заявлении МИД САР, опубликованном газетой Al Watan. В четверг вечером израильская авиация нанесла массированные удары по авиабазам в Хаме и "Т-4" в Хомсе, а также по зданию научно-исследовательского центра в районе Барзе в Дамаске. Также сообщалось об ударах израильской авиации и артиллерии в районе населенного пункта Нава на юге Сирии. "МИД Сирии решительно осуждает последнюю волну израильской агрессии. С неприкрытым нарушением международного права израильские силы нанесли в течении 30 минут авиаудары по пяти районам в разных концах страны. В результате одной из бомбардировок почти полностью была уничтожена авиабаза в Хаме",- написано в заявлении. Согласно данным сирийского МИД, десятки мирных жителей и военнослужащих получили ранения в результате израильских авианалетов в Хаме. "Во время того, как Сирия пытается восстановиться после 14 лет войны, Израиль повторяющимися своими агрессивным действиями пытается разжечь конфликт внутри страны", - отмечает сирийское внешнеполитическое ведомство. МИД САР призвал международное сообщество занять твердую позицию и оказать давление на Израиль для прекращения агрессии и соблюдения международного права.
https://ria.ru/20250403/siriya-2009014429.html
https://ria.ru/20250326/siriya-2007333576.html
сирия
хама (мухафаза)
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906639601_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9397e4e0393badd4179233796c33a690.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, хама (мухафаза), израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Хама (мухафаза), Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Сирия осудила израильские бомбардировки
МИД Сирии призвал мировое сообщество принять меры для предотвращения агрессии