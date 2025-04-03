https://ria.ru/20250403/sibiga-2009212297.html

Сибига заявил, что внимание СМИ переключилось с Украины на торговые войны

Сибига заявил, что внимание СМИ переключилось с Украины на торговые войны - РИА Новости, 03.04.2025

Сибига заявил, что внимание СМИ переключилось с Украины на торговые войны

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига посетовал, что внимание СМИ переключилось с Украины на международные торговые войны. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T21:06:00+03:00

2025-04-03T21:06:00+03:00

2025-04-03T21:06:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига посетовал, что внимание СМИ переключилось с Украины на международные торговые войны. Ранее депутат Рады Ирина Геращенко заявила, что президент США Дональд Трамп, повысив пошлины на импорт, инициировал глобальную торговую войну, которая приведет к экономической нестабильности на мировых рынках и отвлечёт внимание от военного конфликта на Украине. "В то время как внимание СМИ приковано в всемирным торговым войнам, мы не должны забывать, что в Европе продолжается полномасштабная война", - заявил Сибига на выступлении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Выступление транслировалось на Youtube-канале альянса. Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. Ставка в отношении Австралии составила 10%.

https://ria.ru/20250403/germanija-2009115324.html

https://ria.ru/20250403/rada-2009058611.html

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украина, сша, европа, дональд трамп, андрей сибига, ирина геращенко, нато, в мире