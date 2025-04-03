https://ria.ru/20250403/sibiga-2009212297.html
Сибига заявил, что внимание СМИ переключилось с Украины на торговые войны
Сибига заявил, что внимание СМИ переключилось с Украины на торговые войны - РИА Новости, 03.04.2025
Сибига заявил, что внимание СМИ переключилось с Украины на торговые войны
Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига посетовал, что внимание СМИ переключилось с Украины на международные торговые войны. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T21:06:00+03:00
2025-04-03T21:06:00+03:00
2025-04-03T21:06:00+03:00
украина
сша
европа
дональд трамп
андрей сибига
ирина геращенко
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971229496_0:242:2894:1870_1920x0_80_0_0_69333e3fb6ba655d2616efdaf35e962a.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига посетовал, что внимание СМИ переключилось с Украины на международные торговые войны. Ранее депутат Рады Ирина Геращенко заявила, что президент США Дональд Трамп, повысив пошлины на импорт, инициировал глобальную торговую войну, которая приведет к экономической нестабильности на мировых рынках и отвлечёт внимание от военного конфликта на Украине. "В то время как внимание СМИ приковано в всемирным торговым войнам, мы не должны забывать, что в Европе продолжается полномасштабная война", - заявил Сибига на выступлении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Выступление транслировалось на Youtube-канале альянса. Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако, как следует из его слов во время церемонии объявления решения, тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, новые пошлины станут "декларацией экономической независимости" Соединенных Штатов и помогут использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. Ставка в отношении Австралии составила 10%.
https://ria.ru/20250403/germanija-2009115324.html
https://ria.ru/20250403/rada-2009058611.html
украина
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971229496_100:0:2672:1929_1920x0_80_0_0_7ad98a6d3e011d0d39e2839bd35d59db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, европа, дональд трамп, андрей сибига, ирина геращенко, нато, в мире
Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Андрей Сибига, Ирина Геращенко, НАТО, В мире
Сибига заявил, что внимание СМИ переключилось с Украины на торговые войны
Сибига: внимание СМИ переключилось с Украины на международные торговые войны