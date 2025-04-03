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Холдинг "Ростеха" создал микроскоп с улучшенной оптической схемой - РИА Новости, 03.04.2025
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09:09 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/shvabe-2009033120.html
Холдинг "Ростеха" создал микроскоп с улучшенной оптической схемой
Холдинг "Ростеха" создал микроскоп с улучшенной оптической схемой - РИА Новости, 03.04.2025
Холдинг "Ростеха" создал микроскоп с улучшенной оптической схемой
Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") создал микроскоп с улучшенной оптической схемой, которая позволяет получать более качественное изображение без РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T09:09:00+03:00
2025-04-03T09:09:00+03:00
технологии
александра игнатова (трусова)
ростех
холдинг швабе
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") создал микроскоп с улучшенной оптической схемой, которая позволяет получать более качественное изображение без искажений, сообщила пресс-служба корпорации. "Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" создал стереоскопический микроскоп с оптимизированной оптической схемой. По сравнению с аналогами она позволяет получать более контрастное изображение без искажения цвета и геометрии объектов", - говорится в сообщении. Микроскоп МБС-19 имеет широкое рабочее поле и адаптированную для условий труда конструкцию, его смогут использовать ученые, реставраторы и ювелиры для получения более четкого и детализированного изображения. Прибор оснащается современной системой освещения на основе светодиодов, которая включает в себя как проходящий, так и отраженный свет. Например, в проходящем свете исследования проводятся в биологии и медицине, а отраженный подходит для работы на промышленных предприятиях, пояснили в "Ростехе". "Микроскоп создан с учетом многолетнего опыта наших специалистов в области оптического приборостроения. На 95% прибор состоит из отечественных комплектующих. Начать его серийное производство планируем уже в следующем году", - отметил генеральный директор предприятия-разработчика "Лыткаринский завод оптического стекла" (ЛЗОС) Александр Игнатов.
https://ria.ru/20250327/rostekh-2007602243.html
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технологии, александра игнатова (трусова), ростех, холдинг швабе
Технологии, Александра Игнатова (Трусова), Ростех, Холдинг Швабе
Холдинг "Ростеха" создал микроскоп с улучшенной оптической схемой

"Швабе" создал микроскоп с улучшенной оптической схемой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Ростех"
Стенд госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стенд госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") создал микроскоп с улучшенной оптической схемой, которая позволяет получать более качественное изображение без искажений, сообщила пресс-служба корпорации.
"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" создал стереоскопический микроскоп с оптимизированной оптической схемой. По сравнению с аналогами она позволяет получать более контрастное изображение без искажения цвета и геометрии объектов", - говорится в сообщении.
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Микроскоп МБС-19 имеет широкое рабочее поле и адаптированную для условий труда конструкцию, его смогут использовать ученые, реставраторы и ювелиры для получения более четкого и детализированного изображения.
Прибор оснащается современной системой освещения на основе светодиодов, которая включает в себя как проходящий, так и отраженный свет. Например, в проходящем свете исследования проводятся в биологии и медицине, а отраженный подходит для работы на промышленных предприятиях, пояснили в "Ростехе".
"Микроскоп создан с учетом многолетнего опыта наших специалистов в области оптического приборостроения. На 95% прибор состоит из отечественных комплектующих. Начать его серийное производство планируем уже в следующем году", - отметил генеральный директор предприятия-разработчика "Лыткаринский завод оптического стекла" (ЛЗОС) Александр Игнатов.
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