https://ria.ru/20250403/shvabe-2009033120.html

Холдинг "Ростеха" создал микроскоп с улучшенной оптической схемой

Холдинг "Ростеха" создал микроскоп с улучшенной оптической схемой - РИА Новости, 03.04.2025

Холдинг "Ростеха" создал микроскоп с улучшенной оптической схемой

Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") создал микроскоп с улучшенной оптической схемой, которая позволяет получать более качественное изображение без РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T09:09:00+03:00

2025-04-03T09:09:00+03:00

2025-04-03T09:09:00+03:00

технологии

александра игнатова (трусова)

ростех

холдинг швабе

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") создал микроскоп с улучшенной оптической схемой, которая позволяет получать более качественное изображение без искажений, сообщила пресс-служба корпорации. "Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" создал стереоскопический микроскоп с оптимизированной оптической схемой. По сравнению с аналогами она позволяет получать более контрастное изображение без искажения цвета и геометрии объектов", - говорится в сообщении. Микроскоп МБС-19 имеет широкое рабочее поле и адаптированную для условий труда конструкцию, его смогут использовать ученые, реставраторы и ювелиры для получения более четкого и детализированного изображения. Прибор оснащается современной системой освещения на основе светодиодов, которая включает в себя как проходящий, так и отраженный свет. Например, в проходящем свете исследования проводятся в биологии и медицине, а отраженный подходит для работы на промышленных предприятиях, пояснили в "Ростехе". "Микроскоп создан с учетом многолетнего опыта наших специалистов в области оптического приборостроения. На 95% прибор состоит из отечественных комплектующих. Начать его серийное производство планируем уже в следующем году", - отметил генеральный директор предприятия-разработчика "Лыткаринский завод оптического стекла" (ЛЗОС) Александр Игнатов.

https://ria.ru/20250327/rostekh-2007602243.html

https://ria.ru/20250401/putin-2008646247.html

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технологии, александра игнатова (трусова), ростех, холдинг швабе