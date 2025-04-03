https://ria.ru/20250403/shtraf-2009004125.html
В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах
В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах - РИА Новости, 03.04.2025
В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах
Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T01:23:00+03:00
2025-04-03T01:23:00+03:00
2025-04-03T01:23:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/82/1520488246_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_0d1718417d60ad46a2a27b67f79dae2a.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах до 50 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Роспотребнадзор поддержал данное предложение, отметив, что существующие штрафные санкции не менялись с 2008 года и не стимулируют участников правоотношений к ответственному поведению. Сейчас согласно КоАП РФ (статье 6.4. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта) предусмотрены штрафы для граждан - от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1000 до 2000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юрлиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. "Законопроектом предлагается увеличить размер ответственности граждан, должностных лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта на 250%", - сказано в пояснительной записке. Согласно предлагаемым изменениям, за совершение правонарушения будет наложен административный штраф на граждан в размере от 1250 до 2500 рублей, на должностных лиц - от 2500 до 5000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 2500 до 5000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юрлиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Ранее Колунов в беседе с агентством сообщал, что также будет добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафы не оказывают должного воздействия.
https://ria.ru/20250305/rospotrebnadzor-2003087178.html
https://ria.ru/20200714/1574354332.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/82/1520488246_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_0e0198717d7e00725295173bafb4750a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ
В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах
Колунов предложил штрафовать за антисанитарию в квартирах на 50 тысяч рублей
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах до 50 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Роспотребнадзор поддержал данное предложение, отметив, что существующие штрафные санкции не менялись с 2008 года и не стимулируют участников правоотношений к ответственному поведению. Сейчас согласно КоАП РФ (статье 6.4. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта) предусмотрены штрафы для граждан - от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1000 до 2000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юрлиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
"Законопроектом предлагается увеличить размер ответственности граждан, должностных лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта на 250%", - сказано в пояснительной записке.
Согласно предлагаемым изменениям, за совершение правонарушения будет наложен административный штраф на граждан в размере от 1250 до 2500 рублей, на должностных лиц - от 2500 до 5000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 2500 до 5000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юрлиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее Колунов в беседе с агентством сообщал, что также будет добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафы не оказывают должного воздействия.