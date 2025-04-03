https://ria.ru/20250403/shtraf-2009004125.html

В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах - РИА Новости, 03.04.2025

В Госдуме предложили увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T01:23:00+03:00

2025-04-03T01:23:00+03:00

2025-04-03T01:23:00+03:00

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов направил на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах до 50 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Роспотребнадзор поддержал данное предложение, отметив, что существующие штрафные санкции не менялись с 2008 года и не стимулируют участников правоотношений к ответственному поведению. Сейчас согласно КоАП РФ (статье 6.4. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта) предусмотрены штрафы для граждан - от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 1000 до 2000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юрлиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. "Законопроектом предлагается увеличить размер ответственности граждан, должностных лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта на 250%", - сказано в пояснительной записке. Согласно предлагаемым изменениям, за совершение правонарушения будет наложен административный штраф на граждан в размере от 1250 до 2500 рублей, на должностных лиц - от 2500 до 5000 рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 2500 до 5000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юрлиц - от 25 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Ранее Колунов в беседе с агентством сообщал, что также будет добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафы не оказывают должного воздействия.

https://ria.ru/20250305/rospotrebnadzor-2003087178.html

https://ria.ru/20200714/1574354332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф