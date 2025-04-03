https://ria.ru/20250403/sholts-2009205074.html

Шольц обсудил с премьером Канады американские пошлины

Шольц обсудил с премьером Канады американские пошлины - РИА Новости, 03.04.2025

Шольц обсудил с премьером Канады американские пошлины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в четверг телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которого стороны обсудили введенные Соединенными... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T20:08:00+03:00

2025-04-03T20:08:00+03:00

2025-04-03T20:09:00+03:00

сша

германия

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олаф шольц

дональд трамп

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евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в четверг телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которого стороны обсудили введенные Соединенными Штатами пошлины, сообщил пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Хебештрайт. "Федеральный канцлер Олаф Шольц провел сегодня телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Они обсудили состояние мировой экономики и, в частности, недавние решения США по пошлинам", - говорится в заявлении Хебештрайта. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Комментируя решение Трампа, Шольц ранее в четверг заявил, что введенные пошлины являются ударом по мировой торговле, в результате которого пострадают все стороны.

https://ria.ru/20250403/germanija-2009131850.html

сша

германия

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