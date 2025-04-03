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Шольц обсудил с премьером Канады американские пошлины - РИА Новости, 03.04.2025
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20:08 03.04.2025 (обновлено: 20:09 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/sholts-2009205074.html
Шольц обсудил с премьером Канады американские пошлины
Шольц обсудил с премьером Канады американские пошлины - РИА Новости, 03.04.2025
Шольц обсудил с премьером Канады американские пошлины
Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в четверг телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которого стороны обсудили введенные Соединенными... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T20:08:00+03:00
2025-04-03T20:09:00+03:00
сша
германия
канада
олаф шольц
дональд трамп
марк карни
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в четверг телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которого стороны обсудили введенные Соединенными Штатами пошлины, сообщил пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Хебештрайт. "Федеральный канцлер Олаф Шольц провел сегодня телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Они обсудили состояние мировой экономики и, в частности, недавние решения США по пошлинам", - говорится в заявлении Хебештрайта. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Комментируя решение Трампа, Шольц ранее в четверг заявил, что введенные пошлины являются ударом по мировой торговле, в результате которого пострадают все стороны.
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сша, германия, канада, олаф шольц, дональд трамп, марк карни, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Германия, Канада, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Марк Карни, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Шольц обсудил с премьером Канады американские пошлины

Шольц обсудил с Карни введение американских пошлин

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в четверг телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которого стороны обсудили введенные Соединенными Штатами пошлины, сообщил пресс-секретарь кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.
"Федеральный канцлер Олаф Шольц провел сегодня телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Они обсудили состояние мировой экономики и, в частности, недавние решения США по пошлинам", - говорится в заявлении Хебештрайта.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. При этом на товары из ЕС пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Комментируя решение Трампа, Шольц ранее в четверг заявил, что введенные пошлины являются ударом по мировой торговле, в результате которого пострадают все стороны.
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Германии оценили ущерб от новых пошлин США
Вчера, 15:31
 
СШАГерманияКанадаОлаф ШольцДональд ТрампМарк КарниЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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