https://ria.ru/20250403/shkolniki-2009174858.html

В Омске школьник напал с ножом на одноклассника

В Омске школьник напал с ножом на одноклассника - РИА Новости, 03.04.2025

В Омске школьник напал с ножом на одноклассника

Ученик девятого класса в Омске порезал однокласснику лоб ножом во время ссоры, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T17:44:00+03:00

2025-04-03T17:44:00+03:00

2025-04-03T18:12:00+03:00

происшествия

омск

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ОМСК, 3 апр - РИА Новости. Ученик девятого класса в Омске порезал однокласснику лоб ножом во время ссоры, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В полицию о случившемся сообщили медики больницы, в которую доставили 16-летнего школьника с резаной раной головы. "Сотрудниками полиции предварительно установлено, что сегодня днем во время занятий в школе между двумя учениками 9-го класса произошел конфликт, в результате которого один из подростков порезал канцелярским ножом лоб однокласснику", - говорится в сообщении. Подростки не состояли на учете в органах внутренних дел. В школе запланировано проведение профилактических мероприятий с участием инспекторов ПДН.

https://ria.ru/20250318/kuzbass-2005628884.html

омск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск