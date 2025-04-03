В Омске школьник напал с ножом на одноклассника
В Омске подросток в школе порезал однокласснику лоб ножом во время ссоры
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ОМСК, 3 апр - РИА Новости. Ученик девятого класса в Омске порезал однокласснику лоб ножом во время ссоры, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В полицию о случившемся сообщили медики больницы, в которую доставили 16-летнего школьника с резаной раной головы.
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"Сотрудниками полиции предварительно установлено, что сегодня днем во время занятий в школе между двумя учениками 9-го класса произошел конфликт, в результате которого один из подростков порезал канцелярским ножом лоб однокласснику", - говорится в сообщении.
Подростки не состояли на учете в органах внутренних дел. В школе запланировано проведение профилактических мероприятий с участием инспекторов ПДН.
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