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При обрушении в шахте в Североуральске погиб рабочий

При обрушении в шахте в Североуральске погиб рабочий - РИА Новости, 03.04.2025

При обрушении в шахте в Североуральске погиб рабочий

В Североуральске при обрушении пород в шахте погиб рабочий, сообщило управление СК по Свердловской области в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T06:13:00+03:00

2025-04-03T06:13:00+03:00

2025-04-03T10:03:00+03:00

происшествия

североуральск

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Североуральске при обрушении пород в шахте погиб рабочий, сообщило управление СК по Свердловской области в Telegram-канале."Поздним вечером 2 апреля на шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска, произошел горный удар, в результате чего произошел обвал горной породы на отметке 1010 метров. Вследствие данного инцидента пострадал мужчина 1995 года рождения, работающий горнорабочим очистного забоя. От полученных повреждений пострадавшей скончался", — говорится в публикации.Следователи выясняют, были ли в работе шахты нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Также они уточняют обстоятельства ЧП. Для определения причины смерти рабочего проведут судебно-медицинскую экспертизу.В МЧС позднее заявили, что при разборе завалов нашли тело шахтера.

https://ria.ru/20250331/rudnik-2008512200.html

североуральск

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, североуральск, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)