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При обрушении в шахте в Североуральске погиб рабочий - РИА Новости, 03.04.2025
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06:13 03.04.2025 (обновлено: 10:03 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/shakhta-2009022687.html
При обрушении в шахте в Североуральске погиб рабочий
При обрушении в шахте в Североуральске погиб рабочий - РИА Новости, 03.04.2025
При обрушении в шахте в Североуральске погиб рабочий
В Североуральске при обрушении пород в шахте погиб рабочий, сообщило управление СК по Свердловской области в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T06:13:00+03:00
2025-04-03T10:03:00+03:00
происшествия
североуральск
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Североуральске при обрушении пород в шахте погиб рабочий, сообщило управление СК по Свердловской области в Telegram-канале."Поздним вечером 2 апреля на шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска, произошел горный удар, в результате чего произошел обвал горной породы на отметке 1010 метров. Вследствие данного инцидента пострадал мужчина 1995 года рождения, работающий горнорабочим очистного забоя. От полученных повреждений пострадавшей скончался", — говорится в публикации.Следователи выясняют, были ли в работе шахты нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Также они уточняют обстоятельства ЧП. Для определения причины смерти рабочего проведут судебно-медицинскую экспертизу.В МЧС позднее заявили, что при разборе завалов нашли тело шахтера.
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североуральск
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происшествия, североуральск, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Североуральск, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При обрушении в шахте в Североуральске погиб рабочий

При обрушении пород в шахте в Североуральске погиб горнорабочий

© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской областиАвтомобиль МЧС в Североуральске
Автомобиль МЧС в Североуральске - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
Автомобиль МЧС в Североуральске. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Североуральске при обрушении пород в шахте погиб рабочий, сообщило управление СК по Свердловской области в Telegram-канале.
"Поздним вечером 2 апреля на шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска, произошел горный удар, в результате чего произошел обвал горной породы на отметке 1010 метров. Вследствие данного инцидента пострадал мужчина 1995 года рождения, работающий горнорабочим очистного забоя. От полученных повреждений пострадавшей скончался", — говорится в публикации.
Следователи выясняют, были ли в работе шахты нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Также они уточняют обстоятельства ЧП. Для определения причины смерти рабочего проведут судебно-медицинскую экспертизу.
В МЧС позднее заявили, что при разборе завалов нашли тело шахтера.
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ПроисшествияСевероуральскСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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