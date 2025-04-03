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При обрушении в шахте в Североуральске погиб рабочий
При обрушении в шахте в Североуральске погиб рабочий - РИА Новости, 03.04.2025
При обрушении в шахте в Североуральске погиб рабочий
В Североуральске при обрушении пород в шахте погиб рабочий, сообщило управление СК по Свердловской области в Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T06:13:00+03:00
2025-04-03T06:13:00+03:00
2025-04-03T10:03:00+03:00
происшествия
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свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Североуральске при обрушении пород в шахте погиб рабочий, сообщило управление СК по Свердловской области в Telegram-канале."Поздним вечером 2 апреля на шахте, расположенной в поселке Калья города Североуральска, произошел горный удар, в результате чего произошел обвал горной породы на отметке 1010 метров. Вследствие данного инцидента пострадал мужчина 1995 года рождения, работающий горнорабочим очистного забоя. От полученных повреждений пострадавшей скончался", — говорится в публикации.Следователи выясняют, были ли в работе шахты нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Также они уточняют обстоятельства ЧП. Для определения причины смерти рабочего проведут судебно-медицинскую экспертизу.В МЧС позднее заявили, что при разборе завалов нашли тело шахтера.
https://ria.ru/20250331/rudnik-2008512200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, североуральск, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Североуральск, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При обрушении в шахте в Североуральске погиб рабочий
При обрушении пород в шахте в Североуральске погиб горнорабочий