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В Южной Корее проходят митинги сторонников и противников импичмента

В Южной Корее проходят митинги сторонников и противников импичмента - РИА Новости, 03.04.2025

В Южной Корее проходят митинги сторонников и противников импичмента

Митинги сторонников и противников импичмента президента Южной Кореи проходят в районе Конституционного суда, наиболее активный протест наблюдается со стороны... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T18:01:00+03:00

2025-04-03T18:01:00+03:00

2025-04-03T18:01:00+03:00

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СЕУЛ, 3 апр – РИА Новости. Митинги сторонников и противников импичмента президента Южной Кореи проходят в районе Конституционного суда, наиболее активный протест наблюдается со стороны оппозиции, которая требует отставки президента, передает корреспондент РИА Новости. Хотя полиция и заблокировала дороги прямо у здания Конституционного суда, создав пустую зону в радиусе 150 метров, весь четверг вплоть до самой ночи в центре Сеула проходят различные митинги сторонников и противников импичмента президенту Юн Сок Ёлю. Решение о судьбе президента Конституционный суд должен вынести в пятницу. Активность сторонников импичмента консервативному президенту в преддверии решения суда усилилась. Общекорейская конфедерация профсоюзов, являющаяся одним из крупнейших объединений трудящихся в стране и выступающая за демократов, провела съезд делегатов на площади недалеко от суда. По оценке полиции, участие приняли около пяти тысяч человек. Группа "Чрезвычайные действия за немедленную отставку Юн Сок Ёля и масштабную реформу общества" с 19.00 (11.00 мск) проводит акцию "Финальный митинг" с последующей ночной забастовкой, которая заняла все шоссе от центральной площади Кванхвамун до станции Ангук, рядом с которой расположен Конституционный суд. Активисты заявили, что планируют бастовать всю ночь и утром вместе с другими протестующими наблюдать за вынесением решения об импичменте, назначенного на 11.00 (5.00 мск) в пятницу. Как передает корреспондент РИА Новости, протестующие, сидя на земле, заняли всю трассу и крупные перекрестки на пути к станции Ангук, они скандировали лозунги и слушали патриотические песни, которые с трибун пели ведущие митинга. Стоящие по сторонам дороги размахивали флагами. В том числе среди групп флагов можно было наблюдать знаковые знамена движений ЛГБТ*. Также в 23.00 (17.00 мск) другие оппозиционные активисты организуют так называемый "Концерт за отстранение" возле президентской резиденции в Ханнам-доне. Выступающие против импичмента Юн Сок Ёлю, включая партию "Свободное объединение за воссоединение Кореи" и другие группы, в свою очередь, провели митинг возле станции Ангук в 13.00 (7.00 мск), еще один митинг возле президентской резиденции в 14.00 (8.00 мск), а также возле станций Кванхвамун и Чонно-Самга в центре Сеула с 20.00 (14.00 мск). Они призывали Конституционный суд отклонить или оставить без рассмотрения предложение об импичменте, скандировали лозунги с призывом вернуть президента, требовали отправить лидера оппозиции Ли Чжэ Мёна в тюрьму. В сам день вынесения решения, в пятницу, протесты, возглавляемые консервативным активистом и пастором Чон Гван Хуном, пройдут с 10.00 (4.00 мск) возле станции Кванхвамун, в то время как группа сторонников Юн Сок Ёля, известная как "Группа общественных защитников президента", соберется в те же часы возле президентского офиса в Ёнсане. Все они, как и оппозиция, будут на улицах ждать решения суда.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250308/koreya-2003793432.html

https://ria.ru/20250401/koreya-2008662060.html

https://ria.ru/20250225/sud-2001535220.html

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Митинги сторонников и противников импичмента президента Южной Кореи в Сеуле Митинги сторонников и противников импичмента президента Южной Кореи проходят в районе Конституционного суда в Сеуле, передает корреспондент РИА Новости. Наиболее активный протест (на кадрах) наблюдается со стороны оппозиции, которая требует отставки главы государства. 2025-04-03T18:01 true PT0M14S

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