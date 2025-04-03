https://ria.ru/20250403/sanktsii-2009015338.html

В Белом доме допустили новые санкции против России

В Белом доме допустили новые санкции против России - РИА Новости, 03.04.2025

В Белом доме допустили новые санкции против России

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что Россия может столкнуться с дополнительными "жесткими" санкциями от США, хоть и не фигурирует в... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T04:17:00+03:00

2025-04-03T04:17:00+03:00

2025-04-03T04:17:00+03:00

россия

сша

белоруссия

дональд трамп

скотт бессент

владимир путин

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что Россия может столкнуться с дополнительными "жесткими" санкциями от США, хоть и не фигурирует в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, сообщает портал Axios. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении зеркальных импортных пошлин, назвав это решение началом "золотого века" для американской промышленности. "Левитт заявила Axios, что Россию не включили в список, поскольку санкции США уже "исключают любую значимую торговлю"... Левитт отметила, что Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями", - сообщает портал. Как отмечается, представитель Белого дома также указала, что Куба, Белоруссия и КНДР не попали в новые списки, поскольку существующие в отношении них пошлины и санкции и без того слишком высоки. Левитт также подтвердила, что Канаду и Мексику не включили в списки потому, что Трамп уже ввел против них 25%-ные пошлины. Ранее глава минфина США Скотт Бессент, комментируя отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, пояснил, что Штаты не ведут торговли с этими странами. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250331/tramp-2008305866.html

https://ria.ru/20250402/sanktsii-2008785727.html

россия

сша

белоруссия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, белоруссия, дональд трамп, скотт бессент, владимир путин, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире