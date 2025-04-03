Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме допустили новые санкции против России - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:17 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/sanktsii-2009015338.html
В Белом доме допустили новые санкции против России
В Белом доме допустили новые санкции против России - РИА Новости, 03.04.2025
В Белом доме допустили новые санкции против России
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что Россия может столкнуться с дополнительными "жесткими" санкциями от США, хоть и не фигурирует в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T04:17:00+03:00
2025-04-03T04:17:00+03:00
россия
сша
белоруссия
дональд трамп
скотт бессент
владимир путин
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/58570/04/585700482_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_5a04e3b9be601644a31c1683aca8c5c0.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что Россия может столкнуться с дополнительными "жесткими" санкциями от США, хоть и не фигурирует в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, сообщает портал Axios. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении зеркальных импортных пошлин, назвав это решение началом "золотого века" для американской промышленности. "Левитт заявила Axios, что Россию не включили в список, поскольку санкции США уже "исключают любую значимую торговлю"... Левитт отметила, что Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями", - сообщает портал. Как отмечается, представитель Белого дома также указала, что Куба, Белоруссия и КНДР не попали в новые списки, поскольку существующие в отношении них пошлины и санкции и без того слишком высоки. Левитт также подтвердила, что Канаду и Мексику не включили в списки потому, что Трамп уже ввел против них 25%-ные пошлины. Ранее глава минфина США Скотт Бессент, комментируя отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, пояснил, что Штаты не ведут торговли с этими странами. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250331/tramp-2008305866.html
https://ria.ru/20250402/sanktsii-2008785727.html
россия
сша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/58570/04/585700482_35:0:486:338_1920x0_80_0_0_2d9a9dc7268c2b28e519f798b3174e24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, белоруссия, дональд трамп, скотт бессент, владимир путин, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Россия, США, Белоруссия, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Владимир Путин, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
В Белом доме допустили новые санкции против России

Пресс-секретарь Белого дома Левитт не исключила новых санкций против России

© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт не исключила, что Россия может столкнуться с дополнительными "жесткими" санкциями от США, хоть и не фигурирует в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, сообщает портал Axios.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении зеркальных импортных пошлин, назвав это решение началом "золотого века" для американской промышленности.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Трамп заявил, что не хочет вводить вторичные пошлины против России
31 марта, 04:44
"Левитт заявила Axios, что Россию не включили в список, поскольку санкции США уже "исключают любую значимую торговлю"... Левитт отметила, что Россия все еще может столкнуться с "дополнительными жесткими санкциями", - сообщает портал.
Как отмечается, представитель Белого дома также указала, что Куба, Белоруссия и КНДР не попали в новые списки, поскольку существующие в отношении них пошлины и санкции и без того слишком высоки.
Левитт также подтвердила, что Канаду и Мексику не включили в списки потому, что Трамп уже ввел против них 25%-ные пошлины.
Ранее глава минфина США Скотт Бессент, комментируя отсутствие России и Белоруссии в списках стран, затронутых новыми американскими пошлинами, пояснил, что Штаты не ведут торговли с этими странами.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В сенате США пригрозили ужесточить санкции против России
Вчера, 01:33
 
РоссияСШАБелоруссияДональд ТрампСкотт БессентВладимир ПутинВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала