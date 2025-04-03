Рейтинг@Mail.ru
Девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 03.04.2025 (обновлено: 21:20 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/samolety-2009200647.html
Девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы
Девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 03.04.2025
Девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы
Девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за тумана и низкой видимости, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:38:00+03:00
2025-04-03T21:20:00+03:00
сочи
грозный
махачкала
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/15/1513551596_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_4793a62682419e032cd855b28c84af17.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за тумана и низкой видимости, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Сегодня вечером, 3 апреля, в районе аэропорта Сочи наблюдается туман, низкая видимость. Непростые для выполнения полетов метеоусловия оказали влияние на работу воздушной гавани. По данным на 19.00 мск, девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, "ушли" на запасные аэродромы (Грозный, Махачкала и Минводы) - первый в 16.40 мск. Соответственно задерживаются рейсы на вылет", - говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале. Отмечается, что все службы сочинского аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал для максимально возможного оперативного обслуживания самолетов и пассажиров в условиях сильного тумана. В случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице, добавляется в сообщении. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на Юге России. Безопасность полетов – приоритет, заключил представитель Росавиации.Позднее в Росавиации сообщили, что в период с 19:00 до 20:40 мск сочинский аэропорт обслужил 16 рейсов: восемь – на прилет, восемь – на вылет.
https://ria.ru/20250315/neispravnost-2005167737.html
https://ria.ru/20250321/khitrou-2006369780.html
сочи
грозный
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/15/1513551596_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_c06c40f84456b63e2014df15bc7f9e45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, грозный, махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
Сочи, Грозный, Махачкала, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия
Девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы

Росавиация: девять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСамолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Самолеты в Международном аэропорту "Сочи" в Адлере. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за тумана и низкой видимости, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Сегодня вечером, 3 апреля, в районе аэропорта Сочи наблюдается туман, низкая видимость. Непростые для выполнения полетов метеоусловия оказали влияние на работу воздушной гавани. По данным на 19.00 мск, девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, "ушли" на запасные аэродромы (Грозный, Махачкала и Минводы) - первый в 16.40 мск. Соответственно задерживаются рейсы на вылет", - говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале.
Самолет авиакомпании S7 Airlines - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Рейс из Владивостока в Иркутск задержали из-за неисправности самолета
15 марта, 11:12
Отмечается, что все службы сочинского аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал для максимально возможного оперативного обслуживания самолетов и пассажиров в условиях сильного тумана.
В случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице, добавляется в сообщении.
Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на Юге России. Безопасность полетов – приоритет, заключил представитель Росавиации.
Позднее в Росавиации сообщили, что в период с 19:00 до 20:40 мск сочинский аэропорт обслужил 16 рейсов: восемь – на прилет, восемь – на вылет.
Пожар в лондонском аэропорту Хитроу - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Закрытие аэропорта Хитроу из-за пожара может затронуть 1351 рейс
21 марта, 08:45
 
СочиГрозныйМахачкалаФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала