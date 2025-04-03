https://ria.ru/20250403/samolety-2009200647.html

Девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы

Девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы - РИА Новости, 03.04.2025

Девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы

Девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за тумана и низкой видимости, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T19:38:00+03:00

2025-04-03T19:38:00+03:00

2025-04-03T21:20:00+03:00

сочи

грозный

махачкала

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за тумана и низкой видимости, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Сегодня вечером, 3 апреля, в районе аэропорта Сочи наблюдается туман, низкая видимость. Непростые для выполнения полетов метеоусловия оказали влияние на работу воздушной гавани. По данным на 19.00 мск, девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, "ушли" на запасные аэродромы (Грозный, Махачкала и Минводы) - первый в 16.40 мск. Соответственно задерживаются рейсы на вылет", - говорится в сообщении Кореняко в Telegram-канале. Отмечается, что все службы сочинского аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал для максимально возможного оперативного обслуживания самолетов и пассажиров в условиях сильного тумана. В случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице, добавляется в сообщении. Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на Юге России. Безопасность полетов – приоритет, заключил представитель Росавиации.Позднее в Росавиации сообщили, что в период с 19:00 до 20:40 мск сочинский аэропорт обслужил 16 рейсов: восемь – на прилет, восемь – на вылет.

https://ria.ru/20250315/neispravnost-2005167737.html

https://ria.ru/20250321/khitrou-2006369780.html

сочи

грозный

махачкала

россия

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сочи, грозный, махачкала, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия