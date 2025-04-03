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Израильская компания "Эль-Аль" подтвердила возобновление полетов в Москву - РИА Новости, 03.04.2025
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09:19 03.04.2025 (обновлено: 09:26 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/samolet-2009035114.html
Израильская компания "Эль-Аль" подтвердила возобновление полетов в Москву
Израильская компания "Эль-Аль" подтвердила возобновление полетов в Москву - РИА Новости, 03.04.2025
Израильская компания "Эль-Аль" подтвердила возобновление полетов в Москву
Израильская национальная авиакомпания "Эль-Аль" возобновит полеты по маршруту Тель-Авив-Москва с 1 мая после перерыва в несколько месяцев, подтвердил РИА... РИА Новости, 03.04.2025
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 апр - РИА Новости. Израильская национальная авиакомпания "Эль-Аль" возобновит полеты по маршруту Тель-Авив-Москва с 1 мая после перерыва в несколько месяцев, подтвердил РИА Новости представитель авиаперевозчика."Компания "Эль-Аль" сообщает о возобновлении полетов по маршруту Тель-Авив - Москва с 1 мая 2025 года. Это решение принято после всесторонней оценки текущей ситуации и обсуждений с различными государственными организациями c целью обеспечения безопасности полетов", - сообщил представитель.По словам представителя, в рамках возобновления полетов в Москву будет выполняться 7 рейсов в неделю.Как убедился корреспондент РИА Новости, продажа билетов по данному маршруту на сайте авиакомпании пока недоступна.В конце декабря 2024 года "Эль-Аль" объявила о приостановке полетов в Москву до конца марта 2025. Решение было принято после катастрофы с направлявшимся в Грозный самолетом Azerbaijan Airlines.
https://ria.ru/20250402/izrail-2008984810.html
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москва, грозный, в мире
Москва, Грозный, В мире
Израильская компания "Эль-Аль" подтвердила возобновление полетов в Москву

Израильская авиакомпания "Эль-Аль" подтвердила возобновление полетов в Москву

© AP PhotoСамолет израильской авиакомпании El Al
Самолет израильской авиакомпании El Al - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo
Самолет израильской авиакомпании El Al. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 апр - РИА Новости. Израильская национальная авиакомпания "Эль-Аль" возобновит полеты по маршруту Тель-Авив-Москва с 1 мая после перерыва в несколько месяцев, подтвердил РИА Новости представитель авиаперевозчика.
"Компания "Эль-Аль" сообщает о возобновлении полетов по маршруту Тель-Авив - Москва с 1 мая 2025 года. Это решение принято после всесторонней оценки текущей ситуации и обсуждений с различными государственными организациями c целью обеспечения безопасности полетов", - сообщил представитель.
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По словам представителя, в рамках возобновления полетов в Москву будет выполняться 7 рейсов в неделю.
Как убедился корреспондент РИА Новости, продажа билетов по данному маршруту на сайте авиакомпании пока недоступна.
В конце декабря 2024 года "Эль-Аль" объявила о приостановке полетов в Москву до конца марта 2025. Решение было принято после катастрофы с направлявшимся в Грозный самолетом Azerbaijan Airlines.
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