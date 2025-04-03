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Шествие "Бессмертного полка" проведут в очном формате в Самаре - РИА Новости, 03.04.2025
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16:37 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/samara-2009149126.html
Шествие "Бессмертного полка" проведут в очном формате в Самаре
Шествие "Бессмертного полка" проведут в очном формате в Самаре - РИА Новости, 03.04.2025
Шествие "Бессмертного полка" проведут в очном формате в Самаре
Шествие "Бессмертного полка" проведут в День Победы в Самаре в очном формате впервые с 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:37:00+03:00
2025-04-03T16:37:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
акция "бессмертный полк"
80-летие победы в великой отечественной войне
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САМАРА, 3 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" проведут в День Победы в Самаре в очном формате впервые с 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области. В четверг губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание областного оргкомитета "Победа" с участием представителей регионального правительства, Самарской губернской думы, общественных организаций. Участники обсуждали подготовку к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Центральным событием 9 мая станет военный парад на площади Куйбышева (в Самаре - ред.). Почтить память Героев жители смогут, присоединившись к шествию "Бессмертного полка" или же выбрав другие его форматы. Отметим, что в последний раз именно шествие проводилось в 2022 году. В 2025 этот формат возобновляется", - говорится в сообщении правительства региона. После парада на площади Куйбышева будет работать выставка исторической военной техники. Вечером на площади пройдет концерт, посвященный героическим событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции, подвигу народа. Запланированы выступления заслуженного артиста России Сергея Войтенко, народной артистки России Валерии и рок-группы "Чайф". Завершится концерт фейерверком на площади Куйбышева, в это же время в акватории Волги запустят артиллерийский салют. На других открытых площадках Самары также будут проводиться праздничные мероприятия. В большинстве других муниципалитетов Самарской области запустят праздничные фейерверки. Помимо программы на 9 мая, торжественные мероприятия пройдут и в начале мая. Традиционно 6-7 мая в Самаре состоятся церемонии возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы. Такие акции пройдут по всему региону. Седьмого мая в честь 50-летия со дня открытия памятника легендарному самолету-штурмовику Ил-2 в Самаре на площади Авиаконструктора Ильюшина пройдет патриотическая акция "Лучи Победы" с зажжением свечей в виде Ордена Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250403/veterany-2009144742.html
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самарская область, вячеслав федорищев, акция "бессмертный полк", 80-летие победы в великой отечественной войне
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Акция "Бессмертный полк", 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Шествие "Бессмертного полка" проведут в очном формате в Самаре

В Самаре шествие "Бессмертного полка" проведут в очном формате в День Победы

© РИА Новости / Александр ГальперинУчастники акции "Бессмертный полк"
Участники акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Участники акции "Бессмертный полк". Архивное фото
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САМАРА, 3 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" проведут в День Победы в Самаре в очном формате впервые с 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
В четверг губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание областного оргкомитета "Победа" с участием представителей регионального правительства, Самарской губернской думы, общественных организаций. Участники обсуждали подготовку к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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"Центральным событием 9 мая станет военный парад на площади Куйбышева (в Самаре - ред.). Почтить память Героев жители смогут, присоединившись к шествию "Бессмертного полка" или же выбрав другие его форматы. Отметим, что в последний раз именно шествие проводилось в 2022 году. В 2025 этот формат возобновляется", - говорится в сообщении правительства региона.
После парада на площади Куйбышева будет работать выставка исторической военной техники. Вечером на площади пройдет концерт, посвященный героическим событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции, подвигу народа. Запланированы выступления заслуженного артиста России Сергея Войтенко, народной артистки России Валерии и рок-группы "Чайф". Завершится концерт фейерверком на площади Куйбышева, в это же время в акватории Волги запустят артиллерийский салют.
На других открытых площадках Самары также будут проводиться праздничные мероприятия. В большинстве других муниципалитетов Самарской области запустят праздничные фейерверки.
Помимо программы на 9 мая, торжественные мероприятия пройдут и в начале мая. Традиционно 6-7 мая в Самаре состоятся церемонии возложения цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы. Такие акции пройдут по всему региону. Седьмого мая в честь 50-летия со дня открытия памятника легендарному самолету-штурмовику Ил-2 в Самаре на площади Авиаконструктора Ильюшина пройдет патриотическая акция "Лучи Победы" с зажжением свечей в виде Ордена Великой Отечественной войны.
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