https://ria.ru/20250403/sakhel-2009109092.html

Лавров заявил о готовности России содействовать Альянсу государств Сахеля

Лавров заявил о готовности России содействовать Альянсу государств Сахеля - РИА Новости, 03.04.2025

Лавров заявил о готовности России содействовать Альянсу государств Сахеля

Россия готова оказывать всестороннее содействие Альянсу государств Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) в обороне, безопасности и экономике, заявил министр... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:18:00+03:00

2025-04-03T14:18:00+03:00

2025-04-03T15:06:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия готова оказывать всестороннее содействие Альянсу государств Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) в обороне, безопасности и экономике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."В свою очередь отметил готовность России оказывать всесторонне содействие конфедерации на всех трёх приоритетных направлениях её деятельности. Это, во-первых, оборона и безопасность, во-вторых, экономика и, в-третьих, дипломатия в смысле участия в международных процессах", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам четырёхсторонних переговоров Россия - "Сахельская тройка" на уровне глав МИД.Российский министр отметил, что диалог в формате Россия - Альянс государств Сахеля придаст дополнительную динамику в продвижении двусторонних отношений и налаживанию четырехсторонних механизмов сотрудничества.Лавров отметил, что Россия регулярно поставляет сельскохозяйственные товары, энергоносители и осознает значение подобных поставок для социально-экономического развития государств Африки. Он подчеркнул, что цифры торговли не соответствуют имеющимся возможностям."Договорились с целью укрепления материального фундамента нашего сотрудничества предпринимать дополнительные конкретные шаги - они уже разрабатываются - по реализации совместных перспективных экономических проектов как по линии двусторонних отношений с каждой из трех стран, так и в контексте четырехстороннего формата", - добавил министр.В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.

https://ria.ru/20250403/sakhel-2009101723.html

https://ria.ru/20250403/rossija-2009106912.html

https://ria.ru/20250403/mali-2009089117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, нигер, буркина-фасо, сергей лавров, эковас