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Лавров заявил о готовности России содействовать Альянсу государств Сахеля - РИА Новости, 03.04.2025
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14:18 03.04.2025 (обновлено: 15:06 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/sakhel-2009109092.html
Лавров заявил о готовности России содействовать Альянсу государств Сахеля
Лавров заявил о готовности России содействовать Альянсу государств Сахеля - РИА Новости, 03.04.2025
Лавров заявил о готовности России содействовать Альянсу государств Сахеля
Россия готова оказывать всестороннее содействие Альянсу государств Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) в обороне, безопасности и экономике, заявил министр... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:18:00+03:00
2025-04-03T15:06:00+03:00
в мире
россия
нигер
буркина-фасо
сергей лавров
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия готова оказывать всестороннее содействие Альянсу государств Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) в обороне, безопасности и экономике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."В свою очередь отметил готовность России оказывать всесторонне содействие конфедерации на всех трёх приоритетных направлениях её деятельности. Это, во-первых, оборона и безопасность, во-вторых, экономика и, в-третьих, дипломатия в смысле участия в международных процессах", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам четырёхсторонних переговоров Россия - "Сахельская тройка" на уровне глав МИД.Российский министр отметил, что диалог в формате Россия - Альянс государств Сахеля придаст дополнительную динамику в продвижении двусторонних отношений и налаживанию четырехсторонних механизмов сотрудничества.Лавров отметил, что Россия регулярно поставляет сельскохозяйственные товары, энергоносители и осознает значение подобных поставок для социально-экономического развития государств Африки. Он подчеркнул, что цифры торговли не соответствуют имеющимся возможностям."Договорились с целью укрепления материального фундамента нашего сотрудничества предпринимать дополнительные конкретные шаги - они уже разрабатываются - по реализации совместных перспективных экономических проектов как по линии двусторонних отношений с каждой из трех стран, так и в контексте четырехстороннего формата", - добавил министр.В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.
https://ria.ru/20250403/sakhel-2009101723.html
https://ria.ru/20250403/rossija-2009106912.html
https://ria.ru/20250403/mali-2009089117.html
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в мире, россия, нигер, буркина-фасо, сергей лавров, эковас
В мире, Россия, Нигер, Буркина-Фасо, Сергей Лавров, ЭКОВАС
Лавров заявил о готовности России содействовать Альянсу государств Сахеля

Лавров: РФ готова оказывать содействие АГС в обороне, безопасности и экономике

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия готова оказывать всестороннее содействие Альянсу государств Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) в обороне, безопасности и экономике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В свою очередь отметил готовность России оказывать всесторонне содействие конфедерации на всех трёх приоритетных направлениях её деятельности. Это, во-первых, оборона и безопасность, во-вторых, экономика и, в-третьих, дипломатия в смысле участия в международных процессах", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам четырёхсторонних переговоров Россия - "Сахельская тройка" на уровне глав МИД.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Лавров прокомментировал создание Альянса государств Сахеля
Вчера, 13:55
Российский министр отметил, что диалог в формате Россия - Альянс государств Сахеля придаст дополнительную динамику в продвижении двусторонних отношений и налаживанию четырехсторонних механизмов сотрудничества.
Лавров отметил, что Россия регулярно поставляет сельскохозяйственные товары, энергоносители и осознает значение подобных поставок для социально-экономического развития государств Африки. Он подчеркнул, что цифры торговли не соответствуют имеющимся возможностям.
"Договорились с целью укрепления материального фундамента нашего сотрудничества предпринимать дополнительные конкретные шаги - они уже разрабатываются - по реализации совместных перспективных экономических проектов как по линии двусторонних отношений с каждой из трех стран, так и в контексте четырехстороннего формата", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, Мали Абдулайе Диопом и Нигера Бакари Яу Сангаре - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Россия поможет альянсу государств Сахеля повышать боеспособность
Вчера, 14:11
В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Лавров рассказал о сотрудничестве российских военных с коллегами из Мали
Вчера, 13:06
 
В миреРоссияНигерБуркина-ФасоСергей ЛавровЭКОВАС
 
 
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