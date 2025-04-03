Лавров заявил о готовности России содействовать Альянсу государств Сахеля
Лавров: РФ готова оказывать содействие АГС в обороне, безопасности и экономике
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия готова оказывать всестороннее содействие Альянсу государств Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) в обороне, безопасности и экономике, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"В свою очередь отметил готовность России оказывать всесторонне содействие конфедерации на всех трёх приоритетных направлениях её деятельности. Это, во-первых, оборона и безопасность, во-вторых, экономика и, в-третьих, дипломатия в смысле участия в международных процессах", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам четырёхсторонних переговоров Россия - "Сахельская тройка" на уровне глав МИД.
Российский министр отметил, что диалог в формате Россия - Альянс государств Сахеля придаст дополнительную динамику в продвижении двусторонних отношений и налаживанию четырехсторонних механизмов сотрудничества.
"Договорились с целью укрепления материального фундамента нашего сотрудничества предпринимать дополнительные конкретные шаги - они уже разрабатываются - по реализации совместных перспективных экономических проектов как по линии двусторонних отношений с каждой из трех стран, так и в контексте четырехстороннего формата", - добавил министр.
В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.