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Лавров прокомментировал создание Альянса государств Сахеля - РИА Новости, 03.04.2025
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13:55 03.04.2025 (обновлено: 14:14 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/sakhel-2009101723.html
Лавров прокомментировал создание Альянса государств Сахеля
Лавров прокомментировал создание Альянса государств Сахеля - РИА Новости, 03.04.2025
Лавров прокомментировал создание Альянса государств Сахеля
Россия рассматривает создание Альянса государств Сахеля (АГС) как проявление решимости к созданию новой архитектуры безопасности в регионе, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:55:00+03:00
2025-04-03T14:14:00+03:00
россия
сахель
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия рассматривает создание Альянса государств Сахеля (АГС) как проявление решимости к созданию новой архитектуры безопасности в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы рассматриваем создание конфедерации как проявление решимости трех государств Сахеля выстраивать новую архитектуру региональной безопасности, в целом проводить независимый внешнеполитический курс с опорой на национальные интересы и собственный потенциал", - сказал министр по итогам встречи с главами МИД "Сахельской тройки".В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.
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россия, сахель , в мире
Россия, Сахель , В мире
Лавров прокомментировал создание Альянса государств Сахеля

Лавров объяснил создание АГС стремлением к новой архитектуре безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия рассматривает создание Альянса государств Сахеля (АГС) как проявление решимости к созданию новой архитектуры безопасности в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы рассматриваем создание конфедерации как проявление решимости трех государств Сахеля выстраивать новую архитектуру региональной безопасности, в целом проводить независимый внешнеполитический курс с опорой на национальные интересы и собственный потенциал", - сказал министр по итогам встречи с главами МИД "Сахельской тройки".
В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В МИД отметили значение создания Альянса государств Сахеля
20 февраля, 07:22
 
РоссияСахельВ мире
 
 
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