https://ria.ru/20250403/sakhel-2009101723.html

Лавров прокомментировал создание Альянса государств Сахеля

Лавров прокомментировал создание Альянса государств Сахеля - РИА Новости, 03.04.2025

Лавров прокомментировал создание Альянса государств Сахеля

Россия рассматривает создание Альянса государств Сахеля (АГС) как проявление решимости к созданию новой архитектуры безопасности в регионе, заявил глава МИД РФ... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:55:00+03:00

2025-04-03T13:55:00+03:00

2025-04-03T14:14:00+03:00

россия

сахель

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия рассматривает создание Альянса государств Сахеля (АГС) как проявление решимости к созданию новой архитектуры безопасности в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы рассматриваем создание конфедерации как проявление решимости трех государств Сахеля выстраивать новую архитектуру региональной безопасности, в целом проводить независимый внешнеполитический курс с опорой на национальные интересы и собственный потенциал", - сказал министр по итогам встречи с главами МИД "Сахельской тройки".В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сахель , в мире