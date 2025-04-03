Лавров прокомментировал создание Альянса государств Сахеля
Лавров объяснил создание АГС стремлением к новой архитектуре безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия рассматривает создание Альянса государств Сахеля (АГС) как проявление решимости к созданию новой архитектуры безопасности в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы рассматриваем создание конфедерации как проявление решимости трех государств Сахеля выстраивать новую архитектуру региональной безопасности, в целом проводить независимый внешнеполитический курс с опорой на национальные интересы и собственный потенциал", - сказал министр по итогам встречи с главами МИД "Сахельской тройки".
В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.
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20 февраля, 07:22