https://ria.ru/20250403/rynok-2009090453.html

Песков назвал российский рынок привлекательным для иностранных компаний

Песков назвал российский рынок привлекательным для иностранных компаний - РИА Новости, 03.04.2025

Песков назвал российский рынок привлекательным для иностранных компаний

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал российский рынок интересным и привлекательным, отметил широкий потенциал для сотрудничества с иностранными... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:13:00+03:00

2025-04-03T13:13:00+03:00

2025-04-03T13:25:00+03:00

экономика

дмитрий песков

россия

сша

пмэф — 2025

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал российский рынок интересным и привлекательным, отметил широкий потенциал для сотрудничества с иностранными компаниями.Ряд компаний из США намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), уже получены заявки, сообщил фонд "Росконгресс". ПМЭФ в этом году пройдет с 18 по 21 июня."Считаем, что потенциал очень широкий. Россия - это интересный рынок. Рынок привлекательный", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250403/sotrudnichestvo-2009090702.html

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экономика, дмитрий песков, россия, сша, пмэф — 2025