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Песков назвал российский рынок привлекательным для иностранных компаний - РИА Новости, 03.04.2025
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13:13 03.04.2025 (обновлено: 13:25 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/rynok-2009090453.html
Песков назвал российский рынок привлекательным для иностранных компаний
Песков назвал российский рынок привлекательным для иностранных компаний - РИА Новости, 03.04.2025
Песков назвал российский рынок привлекательным для иностранных компаний
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал российский рынок интересным и привлекательным, отметил широкий потенциал для сотрудничества с иностранными... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:13:00+03:00
2025-04-03T13:25:00+03:00
экономика
дмитрий песков
россия
сша
пмэф — 2025
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал российский рынок интересным и привлекательным, отметил широкий потенциал для сотрудничества с иностранными компаниями.Ряд компаний из США намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), уже получены заявки, сообщил фонд "Росконгресс". ПМЭФ в этом году пройдет с 18 по 21 июня."Считаем, что потенциал очень широкий. Россия - это интересный рынок. Рынок привлекательный", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250403/sotrudnichestvo-2009090702.html
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экономика, дмитрий песков, россия, сша, пмэф — 2025
Экономика, Дмитрий Песков, Россия, США, ПМЭФ — 2025
Песков назвал российский рынок привлекательным для иностранных компаний

Песков: есть широкий потенциал для сотрудничества с иностранными компаниями

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал российский рынок интересным и привлекательным, отметил широкий потенциал для сотрудничества с иностранными компаниями.
Ряд компаний из США намерены принять участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), уже получены заявки, сообщил фонд "Росконгресс". ПМЭФ в этом году пройдет с 18 по 21 июня.
"Считаем, что потенциал очень широкий. Россия - это интересный рынок. Рынок привлекательный", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Россия продолжает оставаться открытой для сотрудничества, заявил Песков
Вчера, 13:14
 
ЭкономикаДмитрий ПесковРоссияСШАПМЭФ — 2025
 
 
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