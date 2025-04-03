https://ria.ru/20250403/rubl-2009042580.html
Глава ЦБ высказалась об укреплении рубля
Глава ЦБ высказалась об укреплении рубля - РИА Новости, 03.04.2025
Глава ЦБ высказалась об укреплении рубля
Текущее укрепление рубля, если оно будет устойчивым, будет работать на снижение инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:19:00+03:00
2025-04-03T10:19:00+03:00
2025-04-03T10:25:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Текущее укрепление рубля, если оно будет устойчивым, будет работать на снижение инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Текущее укрепление рубля будет также работать на снижение инфляции, но, конечно, если оно будет устойчивым", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.
https://ria.ru/20250327/rubl-2007586650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, госдума рф
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Госдума РФ
Глава ЦБ высказалась об укреплении рубля
Набиуллина: укрепление рубля поможет снизить инфляцию, если будет устойчивым