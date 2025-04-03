https://ria.ru/20250403/rubl-2009042580.html

Глава ЦБ высказалась об укреплении рубля

Глава ЦБ высказалась об укреплении рубля - РИА Новости, 03.04.2025

Глава ЦБ высказалась об укреплении рубля

Текущее укрепление рубля, если оно будет устойчивым, будет работать на снижение инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T10:19:00+03:00

2025-04-03T10:19:00+03:00

2025-04-03T10:25:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009043772_0:0:3201:1801_1920x0_80_0_0_23b57f7ee943567e8d1e3c787f927c9d.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Текущее укрепление рубля, если оно будет устойчивым, будет работать на снижение инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Текущее укрепление рубля будет также работать на снижение инфляции, но, конечно, если оно будет устойчивым", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.

https://ria.ru/20250327/rubl-2007586650.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, госдума рф