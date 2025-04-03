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Глава ЦБ высказалась об укреплении рубля - РИА Новости, 03.04.2025
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10:19 03.04.2025 (обновлено: 10:25 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/rubl-2009042580.html
Глава ЦБ высказалась об укреплении рубля
Глава ЦБ высказалась об укреплении рубля - РИА Новости, 03.04.2025
Глава ЦБ высказалась об укреплении рубля
Текущее укрепление рубля, если оно будет устойчивым, будет работать на снижение инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 03.04.2025
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2025-04-03T10:25:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
госдума рф
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Текущее укрепление рубля, если оно будет устойчивым, будет работать на снижение инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Текущее укрепление рубля будет также работать на снижение инфляции, но, конечно, если оно будет устойчивым", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, госдума рф
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Госдума РФ
Глава ЦБ высказалась об укреплении рубля

Набиуллина: укрепление рубля поможет снизить инфляцию, если будет устойчивым

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкГраффити в поддержку рубля
Граффити в поддержку рубля - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Граффити в поддержку рубля. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Текущее укрепление рубля, если оно будет устойчивым, будет работать на снижение инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Текущее укрепление рубля будет также работать на снижение инфляции, но, конечно, если оно будет устойчивым", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2024 год.
Монеты - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Аналитик предупредил о рисках укрепления рубля
27 марта, 02:15
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаГосдума РФ
 
 
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