https://ria.ru/20250403/rubio-2009087004.html

Трамп дал понять, что США поддерживают НАТО, заявил Рубио

Трамп дал понять, что США поддерживают НАТО, заявил Рубио - РИА Новости, 03.04.2025

Трамп дал понять, что США поддерживают НАТО, заявил Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты являются частью НАТО, а американский лидер Дональд Трамп ясно дает понять, что он поддерживает... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:57:00+03:00

2025-04-03T12:57:00+03:00

2025-04-03T13:30:00+03:00

в мире

нато

министерство обороны сша

марко рубио

дональд трамп

пит хегсет

вашингтон (штат)

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты являются частью НАТО, а американский лидер Дональд Трамп ясно дает понять, что он поддерживает организацию, и Вашингтон останется в альянсе."США - часть НАТО, США остаются такими же активными (участниками - ред.) НАТО, как и раньше... Трамп ясно дает понять, что поддерживает НАТО, что мы останемся в НАТО", - заявил Рубио во время выступления перед журналистами в Брюсселе.Госсекретарь добавил, что Трамп - не против НАТО, он против альянса, у которого нет потенциала для реализации обязанностей, заложенных для каждого члена в договоре. Он также раскритиковал "истерию" в мировых и американских СМИ относительно ситуации с членством США в организации.Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009079910.html

вашингтон (штат)

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нато, министерство обороны сша, марко рубио, дональд трамп, пит хегсет, вашингтон (штат), европа, сша