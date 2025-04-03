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Трамп дал понять, что США поддерживают НАТО, заявил Рубио
Трамп дал понять, что США поддерживают НАТО, заявил Рубио - РИА Новости, 03.04.2025
Трамп дал понять, что США поддерживают НАТО, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты являются частью НАТО, а американский лидер Дональд Трамп ясно дает понять, что он поддерживает... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:57:00+03:00
2025-04-03T12:57:00+03:00
2025-04-03T13:30:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты являются частью НАТО, а американский лидер Дональд Трамп ясно дает понять, что он поддерживает организацию, и Вашингтон останется в альянсе."США - часть НАТО, США остаются такими же активными (участниками - ред.) НАТО, как и раньше... Трамп ясно дает понять, что поддерживает НАТО, что мы останемся в НАТО", - заявил Рубио во время выступления перед журналистами в Брюсселе.Госсекретарь добавил, что Трамп - не против НАТО, он против альянса, у которого нет потенциала для реализации обязанностей, заложенных для каждого члена в договоре. Он также раскритиковал "истерию" в мировых и американских СМИ относительно ситуации с членством США в организации.Ранее Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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в мире, нато, министерство обороны сша, марко рубио, дональд трамп, пит хегсет, вашингтон (штат), европа, сша
В мире, НАТО, Министерство обороны США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Вашингтон (штат), Европа, США
Трамп дал понять, что США поддерживают НАТО, заявил Рубио
Рубио: Трамп дал понять, что США поддерживают НАТО и остаются в альянсе