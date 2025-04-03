https://ria.ru/20250403/rt-2009128052.html

Объявлена деловая программа фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"

Объявлена деловая программа фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 03.04.2025

Объявлена деловая программа фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"

Круглые столы, открытые встречи с бойцами, военкорами, лидерами общественного мнения, известными документалистами пройдут в рамках Международного фестиваля... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:15:00+03:00

2025-04-03T15:15:00+03:00

2025-04-03T15:15:00+03:00

костромская область

телеканал rt

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Круглые столы, открытые встречи с бойцами, военкорами, лидерами общественного мнения, известными документалистами пройдут в рамках Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время наших героев" 10-11 апреля в Костромской области, сообщает телеканал RT. Адрес мероприятия: Дом музыки (ул. Никитская, 96). Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте. Правозащитники, журналисты, блогеры и документалисты соберутся, чтобы внести свой вклад в понимание того, чем сегодня является патриотизм. 10 апреля в 18:30 состоится круглый стол "Время патриотов — время действий", в котором примут участие посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, ветеран СВО Илья Казаков, военный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин, военкор Добровольческого корпуса МО России Павел Кукушкин, RUTUBE-блогер Сергей Брекотин. "Мы сейчас переживаем переломный момент истории. Это действительно героическое время", — говорит Рогаткин. Еще одну немаловажную тему — роль искусства в современном мире — поднимут на круглом столе "Культура времени героев". Среди заявленных участников — создатели всемирно известного балета "Кострома", военкор, основатель проекта "WarGonzo" Семен Пегов, заслуженный юрист и телеведущий Павел Астахов, итальянский документалист Сара Реджинелла, музыканты группы "Зверобой" — вокалист и автор Александр Носков, соло-гитарист и автор Алексей Иовчев. Последний отметил, что хорошие песни, стихи и документальные фильмы убеждают людей в правоте их выбора. По его мнению, в текущее время это немаловажно, так как на них пытаются повлиять со всех сторон. Начало круглого стола — 11 апреля в 17:00. Также в деловой программе — ставшая уже традиционной встреча с популярными пранк-журналистами Вованом и Лексусом. Она состоится 10 апреля в 15:30. Среди участников и гостей фестиваля ожидаются: продюсер и режиссер Андрей Федулов, режиссер RT.Док Клим Поплавский, журналист и блогер Михаил Онуфриенко, актер и документалист Николай Цонку, военкор RT.Док Ольга Кирий, документалист RT.Док Руслан Гусаров. Международный фестиваль документального кино "RТ.Док: Время наших героев" состоится в Костромской области 9-11 апреля. Мероприятие организовано совместно с администрацией Костромской области при поддержке губернатора Сергея Ситникова и благотворительного фонда "Гордимся тобой".

https://ria.ru/20250223/moskva-2001169384.html

костромская область

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костромская область, телеканал rt