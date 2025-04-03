https://ria.ru/20250403/rossija-2009173663.html
Россия будет добиваться исключения Кубы из списка спонсоров терроризма
Россия будет добиваться исключения Кубы из списка спонсоров терроризма - РИА Новости, 03.04.2025
Россия будет добиваться исключения Кубы из списка спонсоров терроризма
Россия будет добиваться исключения Кубы из списка стран - спонсоров терроризма, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:42:00+03:00
2025-04-03T17:42:00+03:00
2025-04-03T17:44:00+03:00
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САНТЬЯГО-ДЕ-КУБА (Куба), 3 апр - РИА Новости. Россия будет добиваться исключения Кубы из списка стран - спонсоров терроризма, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Заместитель председателя российского правительства находится на Кубе с рабочим визитом. "Россия, как и прежде, будет добиваться прекращения блокады и исключения Кубы из списка стран - спонсоров терроризма", - сказал Чернышенко в ходе встречи с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом. Сорок шестой президент США Джо Байден в конце своего срока решил исключить Кубу из списка государств - спонсоров терроризма, где страна находилась с 2021 года. Президент США Дональд Трамп сразу после возвращения в Белый дом вновь наделил Кубу этим статусом, отменив решение своего предшественника.
https://ria.ru/20250403/chernyshenko-2009170559.html
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В мире, Куба, Россия, США, Дмитрий Чернышенко, Джо Байден, Дональд Трамп
Россия будет добиваться исключения Кубы из списка спонсоров терроризма
Чернышенко: РФ будет добиваться исключения Кубы из списка спонсоров терроризма