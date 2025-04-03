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Россия поможет альянсу государств Сахеля повышать боеспособность - РИА Новости, 03.04.2025
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14:11 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/rossija-2009106912.html
Россия поможет альянсу государств Сахеля повышать боеспособность
Россия поможет альянсу государств Сахеля повышать боеспособность - РИА Новости, 03.04.2025
Россия поможет альянсу государств Сахеля повышать боеспособность
Россия поможет государствам Сахеля повышать свою боеспособность, развивать вооруженные силы и готовить правоохранительные органы, заявил в четверг глава МИД РФ... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:11:00+03:00
2025-04-03T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Россия поможет государствам Сахеля повышать свою боеспособность, развивать вооруженные силы и готовить правоохранительные органы, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. "Со своей стороны (я - ред.) акцентировал готовность Москвы всячески способствовать наращиванию потенциала объединенных сил государств Сахеля, повышению их боеспособности, боеспособности и национальных вооруженных сил каждой из трех стран, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера. Как отметил Лавров, Россия продолжает оказываться содействие странам Сахеля и в других сферах, включая сельское хозяйство и энергетику. Как ранее заявляла в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко, Москва оказывает поддержку "Альянсу государств Сахеля" направлением военных специалистов и оборудования. По её словам, создание АГС — это важный шаг в консолидации усилий Буркина-Фасо, Мали и Нигера по обеспечению национальной безопасности, решению социально-экономических задач. Ранее Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
https://ria.ru/20250403/lavrov-2009101330.html
https://ria.ru/20250220/terrorizm-2000454527.html
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в мире, россия, мали, буркина-фасо, сергей лавров, эковас
В мире, Россия, Мали, Буркина-Фасо, Сергей Лавров, ЭКОВАС
Россия поможет альянсу государств Сахеля повышать боеспособность

Лавров: РФ поможет странам Сахеля повышать боеспособность и готовить военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, Мали Абдулайе Диопом и Нигера Бакари Яу Сангаре
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, Мали Абдулайе Диопом и Нигера Бакари Яу Сангаре - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министрами иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан-Мари Траоре, Мали Абдулайе Диопом и Нигера Бакари Яу Сангаре
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Россия поможет государствам Сахеля повышать свою боеспособность, развивать вооруженные силы и готовить правоохранительные органы, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Со своей стороны (я - ред.) акцентировал готовность Москвы всячески способствовать наращиванию потенциала объединенных сил государств Сахеля, повышению их боеспособности, боеспособности и национальных вооруженных сил каждой из трех стран, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главами МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Киев поддерживает террористов в Сахеле, заявил Лавров
Вчера, 13:53
Как отметил Лавров, Россия продолжает оказываться содействие странам Сахеля и в других сферах, включая сельское хозяйство и энергетику.
Как ранее заявляла в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко, Москва оказывает поддержку "Альянсу государств Сахеля" направлением военных специалистов и оборудования. По её словам, создание АГС — это важный шаг в консолидации усилий Буркина-Фасо, Мали и Нигера по обеспечению национальной безопасности, решению социально-экономических задач.
Ранее Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В МИД рассказали о помощи России Альянсу государств Сахеля
20 февраля, 07:11
 
В миреРоссияМалиБуркина-ФасоСергей ЛавровЭКОВАС
 
 
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