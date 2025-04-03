https://ria.ru/20250403/rossija-2009076587.html
Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, заявил Рябков
Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, заявил Рябков - РИА Новости, 03.04.2025
Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, заявил Рябков
Россия заинтересована в том, чтобы началось некое движение вперед в экономической сфере с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:18:00+03:00
2025-04-03T12:18:00+03:00
2025-04-03T12:18:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/33/1557173372_0:185:3097:1927_1920x0_80_0_0_192654861b3f8908bf2510c9871b7aeb.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы началось некое движение вперед в экономической сфере с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "По-крупному, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы и в экономической сфере началось некое движение. Неслучайно соответствующие сигналы были направлены и на высшем уровне с нашей стороны, и в ходе последующих контактов с высокопоставленными представителями американской администрации. Там есть набор вопросов, которые требуют внимания. В качестве примера – это возобновление прямого авиасообщения. Крупная тема, она назрела", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
https://ria.ru/20250401/rossiya-2008649958.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/33/1557173372_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_cf02dbea5bcb1c8fb243478ec6732978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей рябков, в мире
Россия, США, Сергей Рябков, В мире
Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, заявил Рябков
Рябков: Россия заинтересована в движении вперед в экономической сфере с США