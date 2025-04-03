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Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, заявил Рябков - РИА Новости, 03.04.2025
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12:18 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/rossija-2009076587.html
Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, заявил Рябков
Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, заявил Рябков - РИА Новости, 03.04.2025
Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, заявил Рябков
Россия заинтересована в том, чтобы началось некое движение вперед в экономической сфере с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T12:18:00+03:00
2025-04-03T12:18:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
в мире
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы началось некое движение вперед в экономической сфере с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "По-крупному, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы и в экономической сфере началось некое движение. Неслучайно соответствующие сигналы были направлены и на высшем уровне с нашей стороны, и в ходе последующих контактов с высокопоставленными представителями американской администрации. Там есть набор вопросов, которые требуют внимания. В качестве примера – это возобновление прямого авиасообщения. Крупная тема, она назрела", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
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россия, сша, сергей рябков, в мире
Россия, США, Сергей Рябков, В мире
Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, заявил Рябков

Рябков: Россия заинтересована в движении вперед в экономической сфере с США

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы началось некое движение вперед в экономической сфере с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"По-крупному, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы и в экономической сфере началось некое движение. Неслучайно соответствующие сигналы были направлены и на высшем уровне с нашей стороны, и в ходе последующих контактов с высокопоставленными представителями американской администрации. Там есть набор вопросов, которые требуют внимания. В качестве примера – это возобновление прямого авиасообщения. Крупная тема, она назрела", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Россия не может принимать предложения США как есть, заявил Рябков
1 апреля, 14:23
 
РоссияСШАСергей РябковВ мире
 
 
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