https://ria.ru/20250403/rossija-2009076587.html

Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, заявил Рябков

Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, заявил Рябков - РИА Новости, 03.04.2025

Россия заинтересована в экономическом сотрудничестве с США, заявил Рябков

Россия заинтересована в том, чтобы началось некое движение вперед в экономической сфере с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы началось некое движение вперед в экономической сфере с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "По-крупному, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы и в экономической сфере началось некое движение. Неслучайно соответствующие сигналы были направлены и на высшем уровне с нашей стороны, и в ходе последующих контактов с высокопоставленными представителями американской администрации. Там есть набор вопросов, которые требуют внимания. В качестве примера – это возобновление прямого авиасообщения. Крупная тема, она назрела", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

https://ria.ru/20250401/rossiya-2008649958.html

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2025

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россия, сша, сергей рябков, в мире