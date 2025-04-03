Россия не поддастся на провокации Киева, заявила Захарова
Захарова: РФ не поддастся на провокации на фоне ударов ВСУ по энергообъектам
Пожар на электроподстанции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Россия не поддастся на провокации Украины, наносящей удары по энергообъектам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Россия не поддастся на провокации, но ответственность за возможные последствия такой деструктивной политики полностью ляжет на Банковую и их кураторов", — сказала она на брифинге.
Дипломат отметила, что Киев пытается сорвать начавшийся диалог между Москвой и Вашингтоном, военного значения эти атаки не имеют. За время действия моратория с 18 марта зафиксировано более 30 ударов по российским объектам.
"Важно подчеркнуть, что все эти удары были нанесены с применением западных вооружений", — уточнила Захарова.
При этом интенсивность ударов по гражданским объектам в России не снижается, что подтверждает недоговороспособность Киева, заключила она.
Во вторник глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию об украинских ударах по энергообъектам в нарушение договоренностей.
Переговоры о прекращении огня на Украине
Восемнадцатого марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: противник нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
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