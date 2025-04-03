https://ria.ru/20250403/rogov-2009182653.html

Рогов сравнил планы "коалиции желающих" с действиями мелких хулиганов

Рогов сравнил планы "коалиции желающих" с действиями мелких хулиганов - РИА Новости, 03.04.2025

Рогов сравнил планы "коалиции желающих" с действиями мелких хулиганов

Планы "коалиции желающих" по проведению переговоров кого-то из европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным напоминают действия шайки мелких... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T18:15:00+03:00

2025-04-03T18:15:00+03:00

2025-04-03T18:47:00+03:00

россия

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владимир путин

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евросоюз

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Планы "коалиции желающих" по проведению переговоров кого-то из европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным напоминают действия шайки мелких хулиганов из подворотни, которые выбирают провокатора, чтобы спровоцировать сильного оппонента и потом всем вместе накинуться, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В четверг президент Финляндии Александр Стубб заявил, что так называемая "коалиция желающих" по Украине признала, что хотя бы один из европейских лидеров должен поговорить с Путиным. Стубб добавил, что, по его мнению, связаться с российским лидером стоит представителям "коалиции желающих" - Франции или Великобритании. "Это похоже на поведение подворотней "гопоты" из тёмных переулков. Знаете, когда собралась шайка, пытается провоцировать кого-то сильного и направляют для провокации по отношению к этому сильному человеку кого-то из "шкетов", которые попытаются его позадирать, оскорбить, соответственно, спровоцировав его на какие-то ответные действия, а затем всей шайкой напасть на этого добропорядочного гражданина. Но данная ситуация заключается в том, что этот добропорядочный гражданин - Россия - может и в одиночку дать всей этой еэсовско-британской "гопоте" по ушам", - сказал Рогов. По его мнению, всё это "шайка" прекрасно понимает, поэтому и перекладывает друг на друга ответственность. "Это мы видим, когда президент Финляндии "переводит стрелки" на президента Франции Эммануэля Макрона или на премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Коалицию желающих давно пора переименовать в коалицию неспособных и ничтожных, с учетом того, что они делают с собственными жителями, уничтожая национальные экономики, завозя бесконтрольно мигрантов, поддерживая нацистский режим на постукраинском пространстве и пытаясь втянуть в этот конфликт как можно больше участников. Это политические ничтожества, которые путем манипуляции захватили власть в своих странах и не хотят отдавать", - отметил Рогов. Он добавил, что исходя даже из названия этой коалиции, ее участники не желают мира. "Они же не коалиция за мир, они - коалиция за уничтожение России, поражение России, грабеж нашего государства. Ярким примером тому является попытка отжать российские активы, которые, к сожалению, находились на тот момент в юрисдикции Евросоюза", - пояснил собеседник агентства. Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел 27 марта в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250403/otsenka-2009097403.html

https://ria.ru/20250403/ukraina-2009029728.html

https://ria.ru/20250403/pushkov-2009156042.html

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россия, украина, финляндия, владимир рогов, владимир путин, эммануэль макрон, евросоюз, европейский совет, нато, в мире