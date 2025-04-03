Рогов сравнил планы "коалиции желающих" с действиями мелких хулиганов
Рогов: планы коалиции желающих напоминают действия хулиганов из подворотни
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Здание Государственной Думы РФ на Охотном ряду. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Планы "коалиции желающих" по проведению переговоров кого-то из европейских лидеров с президентом России Владимиром Путиным напоминают действия шайки мелких хулиганов из подворотни, которые выбирают провокатора, чтобы спровоцировать сильного оппонента и потом всем вместе накинуться, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В четверг президент Финляндии Александр Стубб заявил, что так называемая "коалиция желающих" по Украине признала, что хотя бы один из европейских лидеров должен поговорить с Путиным. Стубб добавил, что, по его мнению, связаться с российским лидером стоит представителям "коалиции желающих" - Франции или Великобритании.
"Это похоже на поведение подворотней "гопоты" из тёмных переулков. Знаете, когда собралась шайка, пытается провоцировать кого-то сильного и направляют для провокации по отношению к этому сильному человеку кого-то из "шкетов", которые попытаются его позадирать, оскорбить, соответственно, спровоцировав его на какие-то ответные действия, а затем всей шайкой напасть на этого добропорядочного гражданина. Но данная ситуация заключается в том, что этот добропорядочный гражданин - Россия - может и в одиночку дать всей этой еэсовско-британской "гопоте" по ушам", - сказал Рогов.
По его мнению, всё это "шайка" прекрасно понимает, поэтому и перекладывает друг на друга ответственность.
"Это мы видим, когда президент Финляндии "переводит стрелки" на президента Франции Эммануэля Макрона или на премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Коалицию желающих давно пора переименовать в коалицию неспособных и ничтожных, с учетом того, что они делают с собственными жителями, уничтожая национальные экономики, завозя бесконтрольно мигрантов, поддерживая нацистский режим на постукраинском пространстве и пытаясь втянуть в этот конфликт как можно больше участников. Это политические ничтожества, которые путем манипуляции захватили власть в своих странах и не хотят отдавать", - отметил Рогов.
Он добавил, что исходя даже из названия этой коалиции, ее участники не желают мира.
"Они же не коалиция за мир, они - коалиция за уничтожение России, поражение России, грабеж нашего государства. Ярким примером тому является попытка отжать российские активы, которые, к сожалению, находились на тот момент в юрисдикции Евросоюза", - пояснил собеседник агентства.
Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел 27 марта в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.