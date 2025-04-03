https://ria.ru/20250403/rkn-2009044640.html

РКН прокомментировал приказ о сборе данных о роутерах и смартфонах

РКН прокомментировал приказ о сборе данных о роутерах и смартфонах - РИА Новости, 03.04.2025

РКН прокомментировал приказ о сборе данных о роутерах и смартфонах

Опубликованный накануне приказ Роскомнадзора не подразумевает отслеживание действий пользователей в интернете и сбор данных о посещающих запрещенные сайты,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T10:30:00+03:00

2025-04-03T10:30:00+03:00

2025-04-03T11:45:00+03:00

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Опубликованный накануне приказ Роскомнадзора не подразумевает отслеживание действий пользователей в интернете и сбор данных о посещающих запрещенные сайты, сообщили РИА Новости в ведомстве.В среду РКН обнародовал приказ об утверждении порядка, сроков, состава и формата предоставления оператором связи информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете на территории России в электронной форме.Позже некоторые СМИ написали, что РКН обязал операторов собирать и передавать ведомству информацию об устройствах, с которых пользователи заходят в сеть, а также о том, где именно человек совершил вход, включая использование VPN."Приказ Роскомнадзора не про отслеживание действий пользователей и не про сбор данных о пользователях запрещенных сайтов. Этот документ подразумевает сбор информации о сетевых адресах, которые используются операторами связи в различных субъектах Российской Федерации для актуализации правил противодействия DDoS-атакам", — отметили в Роскомнадзоре.Информацию о личных устройствах пользователей не собирают, поскольку она не требуется для противодействия угрозам, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250402/rkn-2008812341.html

https://ria.ru/20241226/vpn-1991462966.html

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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)