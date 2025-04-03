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РКН прокомментировал приказ о сборе данных о роутерах и смартфонах - РИА Новости, 03.04.2025
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10:30 03.04.2025 (обновлено: 11:45 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/rkn-2009044640.html
РКН прокомментировал приказ о сборе данных о роутерах и смартфонах
РКН прокомментировал приказ о сборе данных о роутерах и смартфонах - РИА Новости, 03.04.2025
РКН прокомментировал приказ о сборе данных о роутерах и смартфонах
Опубликованный накануне приказ Роскомнадзора не подразумевает отслеживание действий пользователей в интернете и сбор данных о посещающих запрещенные сайты,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T10:30:00+03:00
2025-04-03T11:45:00+03:00
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Опубликованный накануне приказ Роскомнадзора не подразумевает отслеживание действий пользователей в интернете и сбор данных о посещающих запрещенные сайты, сообщили РИА Новости в ведомстве.В среду РКН обнародовал приказ об утверждении порядка, сроков, состава и формата предоставления оператором связи информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете на территории России в электронной форме.Позже некоторые СМИ написали, что РКН обязал операторов собирать и передавать ведомству информацию об устройствах, с которых пользователи заходят в сеть, а также о том, где именно человек совершил вход, включая использование VPN."Приказ Роскомнадзора не про отслеживание действий пользователей и не про сбор данных о пользователях запрещенных сайтов. Этот документ подразумевает сбор информации о сетевых адресах, которые используются операторами связи в различных субъектах Российской Федерации для актуализации правил противодействия DDoS-атакам", — отметили в Роскомнадзоре.Информацию о личных устройствах пользователей не собирают, поскольку она не требуется для противодействия угрозам, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250402/rkn-2008812341.html
https://ria.ru/20241226/vpn-1991462966.html
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Новости
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РИА Новости
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН прокомментировал приказ о сборе данных о роутерах и смартфонах

Приказ РКН не подразумевает отслеживание действий пользователей и сбор данных

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Опубликованный накануне приказ Роскомнадзора не подразумевает отслеживание действий пользователей в интернете и сбор данных о посещающих запрещенные сайты, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В среду РКН обнародовал приказ об утверждении порядка, сроков, состава и формата предоставления оператором связи информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в интернете на территории России в электронной форме.
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Позже некоторые СМИ написали, что РКН обязал операторов собирать и передавать ведомству информацию об устройствах, с которых пользователи заходят в сеть, а также о том, где именно человек совершил вход, включая использование VPN.
"Приказ Роскомнадзора не про отслеживание действий пользователей и не про сбор данных о пользователях запрещенных сайтов. Этот документ подразумевает сбор информации о сетевых адресах, которые используются операторами связи в различных субъектах Российской Федерации для актуализации правил противодействия DDoS-атакам", — отметили в Роскомнадзоре.
Информацию о личных устройствах пользователей не собирают, поскольку она не требуется для противодействия угрозам, добавили в ведомстве.
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ОбществоТехнологииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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