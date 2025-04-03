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В Боливии предупредили о риске мировой рецессии из-за американских пошлин
В Боливии предупредили о риске мировой рецессии из-за американских пошлин - РИА Новости, 03.04.2025
В Боливии предупредили о риске мировой рецессии из-за американских пошлин
Пошлины, введённые США, могут привести к более глубокой рецессии в мире и навредить рынку труда в целом ряде стран, сообщил РИА Новости депутат от боливийской... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:38:00+03:00
2025-04-03T19:38:00+03:00
2025-04-03T19:38:00+03:00
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 3 апр - РИА Новости. Пошлины, введённые США, могут привести к более глубокой рецессии в мире и навредить рынку труда в целом ряде стран, сообщил РИА Новости депутат от боливийской партии "Гражданское общество" Хосе Луис Порсель. "Только недавно мир вышел из пандемии Covid-19. Латиноамериканские страны очень зависимы от экспорта сырья, поэтому увеличение пошлин может быть фатальным. Кроме того, есть инфляция в ряде экономик, макроэкономический дисбаланс, поэтому пошлины могут привести к большей рецессии и иметь негативные последствия для рынка труда в Европе, Азии и Латинской Америке", - сказал эксперт. "Если экспорт замедлится из-за пошлин, это приведет к макроэкономическому дисбалансу, который может иметь последствия для микроэкономики и ударить по созданию рабочих мест", - добавил Порсель. Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
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сша, европа, азия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире, боливия
США, Европа, Азия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Боливия
В Боливии предупредили о риске мировой рецессии из-за американских пошлин
Боливийский депутат Порсель: пошлины США могут привести к рецессии в мире