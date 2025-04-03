https://ria.ru/20250403/rfpi-2009222948.html

Глава РФПИ рассказал об итогах визита в Вашингтон

Глава РФПИ рассказал об итогах визита в Вашингтон - РИА Новости, 04.04.2025

Глава РФПИ рассказал об итогах визита в Вашингтон

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал об итогах поездки в Вашингтон. Среди прочего он обсудил с представителями... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-03T23:44:00+03:00

2025-04-03T23:44:00+03:00

2025-04-04T01:30:00+03:00

политика

сша

россия

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владимир путин

дмитрий песков

москва

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал об итогах поездки в Вашингтон. Среди прочего он обсудил с представителями администрации президента США Дональда Трампа вопросы восстановления отношений, сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам. Основные высказывания гендиректора РФПИ — в материале РИА Новости."Одна из главных тем — восстановление российско-американских отношений, того диалога, который был остановлен и прерван при администрации Джо Байдена"."Потребуется еще ряд встреч для того, чтобы решить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный созидательный настрой, безусловно, администрации президента (США Дональда. — Прим. ред.) Трампа, ключевых его представителей".Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На днях представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает работу с США по выстраиванию диалога. По его словам, для выправления отношений, которые достигли низшей точки, предстоят значительные усилия.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

https://ria.ru/20250401/tramp-2008551356.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, москва, кирилл дмитриев