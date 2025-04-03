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Глава РФПИ рассказал об итогах визита в Вашингтон - РИА Новости, 04.04.2025
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23:44 03.04.2025 (обновлено: 01:30 04.04.2025)
https://ria.ru/20250403/rfpi-2009222948.html
Глава РФПИ рассказал об итогах визита в Вашингтон
Глава РФПИ рассказал об итогах визита в Вашингтон - РИА Новости, 04.04.2025
Глава РФПИ рассказал об итогах визита в Вашингтон
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал об итогах поездки в Вашингтон. Среди прочего он обсудил с представителями... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-03T23:44:00+03:00
2025-04-04T01:30:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал об итогах поездки в Вашингтон. Среди прочего он обсудил с представителями администрации президента США Дональда Трампа вопросы восстановления отношений, сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам. Основные высказывания гендиректора РФПИ — в материале РИА Новости.&quot;Одна из главных тем — восстановление российско-американских отношений, того диалога, который был остановлен и прерван при администрации Джо Байдена&quot;.&quot;Потребуется еще ряд встреч для того, чтобы решить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный созидательный настрой, безусловно, администрации президента (США Дональда. — Прим. ред.) Трампа, ключевых его представителей&quot;.Возобновление диалогаВосстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.На днях представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает работу с США по выстраиванию диалога. По его словам, для выправления отношений, которые достигли низшей точки, предстоят значительные усилия.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html
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политика, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, москва, кирилл дмитриев
Политика, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Москва, Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ рассказал об итогах визита в Вашингтон

Глава РФПИ Дмитриев рассказал об итогах визита в Вашингтон

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал об итогах поездки в Вашингтон. Среди прочего он обсудил с представителями администрации президента США Дональда Трампа вопросы восстановления отношений, сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам.
Основные высказывания гендиректора РФПИ — в материале РИА Новости.
  • Россия и США за последние два дня сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс;
  • на встрече с представителями администрации Трампа обсуждались вопросы сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам;
  • ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между странами;
  • многие американские компании хотели бы вернуться на российский рынок;
  • уйдя из России, они потеряли около 300 миллиардов долларов;
  • есть большие возможности для диалога и сотрудничества;
«

"Одна из главных тем — восстановление российско-американских отношений, того диалога, который был остановлен и прерван при администрации Джо Байдена".

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ
  • большое количество игроков пытаются сорвать диалог России и США;
  • между Москвой и Вашингтоном сохраняются разногласия, но стороны стремятся их преодолеть, а лучший способ сделать это — прямой диалог;
  • Россия не просит ослабления санкций;
  • в администрации Трампа слышат позицию и озабоченности Москвы;
«

"Потребуется еще ряд встреч для того, чтобы решить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный созидательный настрой, безусловно, администрации президента (США Дональда. — Прим. ред.) Трампа, ключевых его представителей".

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
США грозят использовать главное оружие: Россия заберет с собой весь мир
2 апреля, 08:00

Возобновление диалога

Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На днях представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает работу с США по выстраиванию диалога. По его словам, для выправления отношений, которые достигли низшей точки, предстоят значительные усилия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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1 апреля, 08:00
 
ПолитикаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковМоскваКирилл Дмитриев
 
 
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