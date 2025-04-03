Глава РФПИ рассказал об итогах визита в Вашингтон
Глава РФПИ Дмитриев рассказал об итогах визита в Вашингтон
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал об итогах поездки в Вашингтон. Среди прочего он обсудил с представителями администрации президента США Дональда Трампа вопросы восстановления отношений, сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам.
Основные высказывания гендиректора РФПИ — в материале РИА Новости.
- Россия и США за последние два дня сделали три шага вперед по большому количеству вопросов, достигнут прогресс;
- на встрече с представителями администрации Трампа обсуждались вопросы сотрудничества в Арктике и по редкоземельным металлам;
- ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между странами;
- многие американские компании хотели бы вернуться на российский рынок;
- уйдя из России, они потеряли около 300 миллиардов долларов;
- есть большие возможности для диалога и сотрудничества;
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"Одна из главных тем — восстановление российско-американских отношений, того диалога, который был остановлен и прерван при администрации Джо Байдена".
- большое количество игроков пытаются сорвать диалог России и США;
- между Москвой и Вашингтоном сохраняются разногласия, но стороны стремятся их преодолеть, а лучший способ сделать это — прямой диалог;
- Россия не просит ослабления санкций;
- в администрации Трампа слышат позицию и озабоченности Москвы;
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"Потребуется еще ряд встреч для того, чтобы решить все наши разногласия, но главное, что мы видим позитивный созидательный настрой, безусловно, администрации президента (США Дональда. — Прим. ред.) Трампа, ключевых его представителей".
Возобновление диалога
Восстановление отношений Москвы и Вашингтона началось со встречи делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В конце февраля на переговорах в Стамбуле делегации России и США согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
Кроме того, за последние два месяца президенты Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Среди прочего лидеры обсуждали взаимодействие двух стран.
На днях представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия продолжает работу с США по выстраиванию диалога. По его словам, для выправления отношений, которые достигли низшей точки, предстоят значительные усилия.