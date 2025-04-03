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Представитель РЭЦ принял участие в V Молодежном цифровом форуме - РИА Новости, 03.04.2025
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15:35 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/rets-2009132835.html
Представитель РЭЦ принял участие в V Молодежном цифровом форуме
Представитель РЭЦ принял участие в V Молодежном цифровом форуме - РИА Новости, 03.04.2025
Представитель РЭЦ принял участие в V Молодежном цифровом форуме
В Национальном центре "Россия" состоялся V Молодежный цифровой форум (Youth RIGF 2025), собравший ведущих экспертов и представителей бизнеса, чтобы обсудить... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:35:00+03:00
2025-04-03T15:35:00+03:00
экономика
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Национальном центре "Россия" состоялся V Молодежный цифровой форум (Youth RIGF 2025), собравший ведущих экспертов и представителей бизнеса, чтобы обсудить ключевые вопросы развития цифрового пространства: развитие цифровой инфраструктуры, искусственный интеллект и новые технологии, кибербезопасность и многое другое, в нем принял участие представитель Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр."На сессии "Я сам: ИТ-купечество низкого риска" директор по международным партнерским программам Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Алексей Мурзенок рассказал о влиянии молодежи на эффективные стратегии зарубежного маркетинга", - говорится в сообщении."Реализовывая все наши уникальные мероприятия по продвижению, мы опираемся на молодых людей, которые и задают тренды digital-маркетинга. В 2024 году наши кампании в национальных магазинах "Сделано в России" на международных маркетплейсах привели к росту розничных продаж российских товаров в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом: среди привлекаемых амбассадоров, блогеров и конечных адресатов рекламной коммуникации прежде всего молодые люди, что делает "Сделано в России" в том числе молодежным национальным движением", - отметил Мурзенок.В 2024 году в рамках программы национальных магазинов "Сделано в России" был реализован ряд полномасштабных мероприятий коллективного продвижения, в том числе уникальные форматы отраслевого продвижения, как акция "Красота создается в России". Разместиться и продвигаться в национальных магазинах "Сделано в России" на 20 международных маркетплейсах экспортеры могут, подав заявку на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра.В форуме приняли участие более 400 человек в очном формате, а тысячи зрителей присоединились к трансляции онлайн. Организаторы и участники единогласно выразили заинтересованность в ежегодном проведении форума, подчеркивая его значимость как платформы для открытого диалога, обмена инновационными идеями и реализации перспективных проектов, направленных на развитие IT-отрасли как в России, так и в мире.
https://ria.ru/20250403/rets-2009129873.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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экономика, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Представитель РЭЦ принял участие в V Молодежном цифровом форуме

Представитель РЭЦ Мурзенок принял участие в V Молодежном цифровом форуме

© Getty Images / Vitalii PasichnykЦифровые данные
Цифровые данные - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Getty Images / Vitalii Pasichnyk
Цифровые данные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В Национальном центре "Россия" состоялся V Молодежный цифровой форум (Youth RIGF 2025), собравший ведущих экспертов и представителей бизнеса, чтобы обсудить ключевые вопросы развития цифрового пространства: развитие цифровой инфраструктуры, искусственный интеллект и новые технологии, кибербезопасность и многое другое, в нем принял участие представитель Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), сообщает центр.
"На сессии "Я сам: ИТ-купечество низкого риска" директор по международным партнерским программам Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Алексей Мурзенок рассказал о влиянии молодежи на эффективные стратегии зарубежного маркетинга", - говорится в сообщении.
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"Реализовывая все наши уникальные мероприятия по продвижению, мы опираемся на молодых людей, которые и задают тренды digital-маркетинга. В 2024 году наши кампании в национальных магазинах "Сделано в России" на международных маркетплейсах привели к росту розничных продаж российских товаров в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом: среди привлекаемых амбассадоров, блогеров и конечных адресатов рекламной коммуникации прежде всего молодые люди, что делает "Сделано в России" в том числе молодежным национальным движением", - отметил Мурзенок.
В 2024 году в рамках программы национальных магазинов "Сделано в России" был реализован ряд полномасштабных мероприятий коллективного продвижения, в том числе уникальные форматы отраслевого продвижения, как акция "Красота создается в России". Разместиться и продвигаться в национальных магазинах "Сделано в России" на 20 международных маркетплейсах экспортеры могут, подав заявку на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра.
В форуме приняли участие более 400 человек в очном формате, а тысячи зрителей присоединились к трансляции онлайн. Организаторы и участники единогласно выразили заинтересованность в ежегодном проведении форума, подчеркивая его значимость как платформы для открытого диалога, обмена инновационными идеями и реализации перспективных проектов, направленных на развитие IT-отрасли как в России, так и в мире.
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