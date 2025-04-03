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Глава РЭЦ Никишина доложила Путину о развитии ННЭ в России - РИА Новости, 03.04.2025
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15:22 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/rets-2009129873.html
Глава РЭЦ Никишина доложила Путину о развитии ННЭ в России
Глава РЭЦ Никишина доложила Путину о развитии ННЭ в России - РИА Новости, 03.04.2025
Глава РЭЦ Никишина доложила Путину о развитии ННЭ в России
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероникой Никишиной, обсуждались... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T15:22:00+03:00
2025-04-03T15:22:00+03:00
экономика
вероника никишина
владимир путин
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероникой Никишиной, обсуждались актуальные задачи развития несырьевого неэнергетического экспорта, его роль в социально-экономическом развитии страны, продвижение национального бренда "Сделано в России" за рубежом, а также вклад РЭЦ в реализацию экспортного потенциала отечественного бизнеса, сообщает центр.В 2025 году исполняется 10 лет со дня образования Российского экспортного центра."Ни одна страна в мире не может быть успешной, если у нее нет эффективного и сильного несырьевого экспорта, потому что это характеризует связанность этой страны с ключевыми партнерами", - сказала Никишина.В частности, пятая часть ВВП страны создается сегодня за счет экспорта. Треть от этого результата принадлежит несырьевому неэнергетическому экспорту. Его развитие стало серьезным инструментом укрепления внутреннего рынка. Сегодня экспорт несырьевой неэнергетической продукции - это важный национальный ресурс развития опорных отраслей.По словам Никишиной, в настоящее время экспорт обеспечивает работу 6 миллионов человек. По предварительным оценкам, по итогам 2024 года экспорт также формирует 4,8 триллиона рублей доходов консолидированного бюджета, которые в дальнейшем направляются на реализацию комплекса инициатив, в том числе на социальные программы, реализацию национальных проектов.Для достижения национальных целей развития, определенных президентом, в России выстроена комплексная система поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, центральным звеном в которой является Группа Российского экспортного центра. За последние 10 лет, с момента образования РЭЦ, удалось создать комплекс мер поддержки, охватывающий все стадии реализации экспортного проекта - от идеи и поиска рынка сбыта до реализации крупнейших проектов с привлечением специализированного финансирования."За предыдущие четыре года мы с помощью наших мер поддержки поддержали несырьевого экспорта более чем на пять с лишним триллионов рублей, точнее — 5,25 триллиона рублей, то есть каждый девятый рубль несырьевого экспорта ушел на внешние рынки с помощью нашей поддержки", - сказала глава центра.Никишина также доложила президенту о планах работы РЭЦ до 2030 года. Так, перед Группой РЭЦ и Группой ВЭБ.РФ поставлена задача выйти на поддержку не менее 12 триллионов рублей экспорта. Особый акцент будет сделан на диверсификации географии экспортного сбыта, работе с проектами технического лидерства, поддержке экспорта высокотехнологичных отраслей. Значимую роль в реализации экспортного потенциала российского бизнеса призвана сыграть программа продвижения под национальным брендом "Сделано в России", которую в феврале 2025 года по поручению президента утвердило правительство РФ."Мы формируем узнаваемость нашей продукции: маркируем такой птичкой (логотип бренда "Сделано в России" - птичка в цветах российского флага) и продукцию, и электронные виртуальные полки под зонтичным брендом "Сделано в России", и павильоны, - и она уже "летает" по очень многим рынкам дружественных стран", - заключила глава РЭЦ.
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экономика, вероника никишина, владимир путин
Экономика, Вероника Никишина, Владимир Путин
Глава РЭЦ Никишина доложила Путину о развитии ННЭ в России

Глава РЭЦ Никишина в ходе рабочей беседы доложила Путину о развитии ННЭ в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина во время встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероникой Никишиной, обсуждались актуальные задачи развития несырьевого неэнергетического экспорта, его роль в социально-экономическом развитии страны, продвижение национального бренда "Сделано в России" за рубежом, а также вклад РЭЦ в реализацию экспортного потенциала отечественного бизнеса, сообщает центр.
В 2025 году исполняется 10 лет со дня образования Российского экспортного центра.
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"Ни одна страна в мире не может быть успешной, если у нее нет эффективного и сильного несырьевого экспорта, потому что это характеризует связанность этой страны с ключевыми партнерами", - сказала Никишина.
В частности, пятая часть ВВП страны создается сегодня за счет экспорта. Треть от этого результата принадлежит несырьевому неэнергетическому экспорту. Его развитие стало серьезным инструментом укрепления внутреннего рынка. Сегодня экспорт несырьевой неэнергетической продукции - это важный национальный ресурс развития опорных отраслей.
По словам Никишиной, в настоящее время экспорт обеспечивает работу 6 миллионов человек. По предварительным оценкам, по итогам 2024 года экспорт также формирует 4,8 триллиона рублей доходов консолидированного бюджета, которые в дальнейшем направляются на реализацию комплекса инициатив, в том числе на социальные программы, реализацию национальных проектов.
Для достижения национальных целей развития, определенных президентом, в России выстроена комплексная система поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, центральным звеном в которой является Группа Российского экспортного центра. За последние 10 лет, с момента образования РЭЦ, удалось создать комплекс мер поддержки, охватывающий все стадии реализации экспортного проекта - от идеи и поиска рынка сбыта до реализации крупнейших проектов с привлечением специализированного финансирования.
"За предыдущие четыре года мы с помощью наших мер поддержки поддержали несырьевого экспорта более чем на пять с лишним триллионов рублей, точнее — 5,25 триллиона рублей, то есть каждый девятый рубль несырьевого экспорта ушел на внешние рынки с помощью нашей поддержки", - сказала глава центра.
Никишина также доложила президенту о планах работы РЭЦ до 2030 года. Так, перед Группой РЭЦ и Группой ВЭБ.РФ поставлена задача выйти на поддержку не менее 12 триллионов рублей экспорта. Особый акцент будет сделан на диверсификации географии экспортного сбыта, работе с проектами технического лидерства, поддержке экспорта высокотехнологичных отраслей. Значимую роль в реализации экспортного потенциала российского бизнеса призвана сыграть программа продвижения под национальным брендом "Сделано в России", которую в феврале 2025 года по поручению президента утвердило правительство РФ.
"Мы формируем узнаваемость нашей продукции: маркируем такой птичкой (логотип бренда "Сделано в России" - птичка в цветах российского флага) и продукцию, и электронные виртуальные полки под зонтичным брендом "Сделано в России", и павильоны, - и она уже "летает" по очень многим рынкам дружественных стран", - заключила глава РЭЦ.
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