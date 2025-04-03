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В Раде назвали новые американские пошлины цинизмом высшей пробы - РИА Новости, 03.04.2025
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11:11 03.04.2025 (обновлено: 14:54 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/rada-2009058611.html
В Раде назвали новые американские пошлины цинизмом высшей пробы
В Раде назвали новые американские пошлины цинизмом высшей пробы - РИА Новости, 03.04.2025
В Раде назвали новые американские пошлины цинизмом высшей пробы
Новые пошлины США в размере 10% на украинский импорт — это "цинизм высшей пробы", написал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:11:00+03:00
2025-04-03T14:54:00+03:00
сша
украина
даниил гетманцев
дональд трамп
верховная рада украины
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Новые пошлины США в размере 10% на украинский импорт — это "цинизм высшей пробы", написал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в Telegram-канале."Бесспорно, именно пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины, учитывая небольшую часть товарного экспорта в США (0,9 миллиарда долларов или 2% всего экспорта в 2024 году). &lt;...&gt; Но вообще-то вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 миллиарда долларов — экономический цинизм высшей пробы", — отметил нардеп.Гетманцев пояснил, что глобальная торговая война будет существенно бить по экономикам стран ЕС. По его мнению, это снизит их способность генерировать ресурсы и, как следствие, уменьшит объем помощи Украине."Правительства стран-партнеров вынуждены будут включать протекционизм и не только в отношении американских товаров. И эти протекционистские меры уже гораздо существеннее ударят по нам. Вспомните прошлогодние вопросы блокирования экспорта аграрки при гораздо более благоприятной глобальной рыночной конъюнктуре", — резюмировал парламентарий.Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
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сша, украина, даниил гетманцев, дональд трамп, верховная рада украины, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире, экономика
США, Украина, Даниил Гетманцев, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Экономика
В Раде назвали новые американские пошлины цинизмом высшей пробы

Депутат Рады Гетманцев назвал новые пошлины США на украинский импорт цинизмом

© Getty Images / Alex WongСписок стран, в отношении которых были введены пошлины указом президента США Дональда Трампа
Список стран, в отношении которых были введены пошлины указом президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Getty Images / Alex Wong
Список стран, в отношении которых были введены пошлины указом президента США Дональда Трампа
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Новые пошлины США в размере 10% на украинский импорт — это "цинизм высшей пробы", написал глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев в Telegram-канале.
"Бесспорно, именно пошлина в 10% не будет иметь большого негативного эффекта для Украины, учитывая небольшую часть товарного экспорта в США (0,9 миллиарда долларов или 2% всего экспорта в 2024 году). <...> Но вообще-то вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 миллиарда долларов — экономический цинизм высшей пробы", — отметил нардеп.
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Гетманцев пояснил, что глобальная торговая война будет существенно бить по экономикам стран ЕС. По его мнению, это снизит их способность генерировать ресурсы и, как следствие, уменьшит объем помощи Украине.
«
"Правительства стран-партнеров вынуждены будут включать протекционизм и не только в отношении американских товаров. И эти протекционистские меры уже гораздо существеннее ударят по нам. Вспомните прошлогодние вопросы блокирования экспорта аграрки при гораздо более благоприятной глобальной рыночной конъюнктуре", — резюмировал парламентарий.
Президент США Дональд Трамп в среду объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом тарифы будут индивидуальными и составят половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
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