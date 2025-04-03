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В Курской области сбили 17 беспилотников ВСУ
В Курской области сбили 17 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 03.04.2025
В Курской области сбили 17 беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг уничтожили 17 украинских беспилотников над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T22:10:00+03:00
2025-04-03T22:10:00+03:00
2025-04-03T22:12:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг уничтожили 17 украинских беспилотников над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."Третьего апреля т.г. в период с 21.00 до 21.55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Курской области сбили 17 беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО сбила 17 украинских БПЛА над территорией Курской области