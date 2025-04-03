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Над Курской и Белгородской областями сбили три беспилотника ВСУ
Над Курской и Белгородской областями сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 03.04.2025
Над Курской и Белгородской областями сбили три беспилотника ВСУ
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два беспилотника над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:00:00+03:00
2025-04-03T17:00:00+03:00
2025-04-03T17:00:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два беспилотника над Курской областью и один - над Белгородской, сообщили в Минобороны РФ. "Третьего апреля текущего года в период с 13.20 до 15.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два – над территорией Курской области и один – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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курская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность
Над Курской и Белгородской областями сбили три беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила три украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями