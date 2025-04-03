https://ria.ru/20250403/pvo-2009037429.html

Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.04.2025

Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника

Противовоздушная оборона за минувшую ночь ликвидировала более двадцати украинских БПЛА над Россией, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T09:42:00+03:00

2025-04-03T09:42:00+03:00

2025-04-03T09:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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брянская область

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россия

смоленская область

белгородская область

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Противовоздушная оборона за минувшую ночь ликвидировала более двадцати украинских БПЛА над Россией, сообщило Министерство обороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в релизе.В Минобороны уточнили, что больше всего дронов сбили над Брянской областью — шесть. Кроме того, российские военные ликвидировали по пять БПЛА над Курской и Орловской областями, четыре — над Калужской, два — над Белгородской. Еще один летательный аппарат ВСУ сбили над Смоленской областью.Украинская армия почти каждый день пытается наносить удары при помощи дронов по объектам в приграничных и центральных регионах России. Противовоздушная оборона успешно перехватывает БПЛА противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

брянская область

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смоленская область

белгородская область

калужская область

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