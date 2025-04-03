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Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.04.2025
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника
Противовоздушная оборона за минувшую ночь ликвидировала более двадцати украинских БПЛА над Россией, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T09:42:00+03:00
2025-04-03T09:42:00+03:00
2025-04-03T09:42:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Противовоздушная оборона за минувшую ночь ликвидировала более двадцати украинских БПЛА над Россией, сообщило Министерство обороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в релизе.В Минобороны уточнили, что больше всего дронов сбили над Брянской областью — шесть. Кроме того, российские военные ликвидировали по пять БПЛА над Курской и Орловской областями, четыре — над Калужской, два — над Белгородской. Еще один летательный аппарат ВСУ сбили над Смоленской областью.Украинская армия почти каждый день пытается наносить удары при помощи дронов по объектам в приграничных и центральных регионах России. Противовоздушная оборона успешно перехватывает БПЛА противника.
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Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Смоленская область, Белгородская область, Калужская область, Курская область
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника
МО: ВСУ за ночь потеряли 23 беспилотника над российскими регионами