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Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:42 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/pvo-2009037429.html
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.04.2025
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника
Противовоздушная оборона за минувшую ночь ликвидировала более двадцати украинских БПЛА над Россией, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T09:42:00+03:00
2025-04-03T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
брянская область
вооруженные силы украины
россия
смоленская область
белгородская область
калужская область
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Противовоздушная оборона за минувшую ночь ликвидировала более двадцати украинских БПЛА над Россией, сообщило Министерство обороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в релизе.В Минобороны уточнили, что больше всего дронов сбили над Брянской областью — шесть. Кроме того, российские военные ликвидировали по пять БПЛА над Курской и Орловской областями, четыре — над Калужской, два — над Белгородской. Еще один летательный аппарат ВСУ сбили над Смоленской областью.Украинская армия почти каждый день пытается наносить удары при помощи дронов по объектам в приграничных и центральных регионах России. Противовоздушная оборона успешно перехватывает БПЛА противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
брянская область
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орловская область, брянская область, вооруженные силы украины, россия, смоленская область, белгородская область, калужская область, курская область
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Смоленская область, Белгородская область, Калужская область, Курская область
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника

МО: ВСУ за ночь потеряли 23 беспилотника над российскими регионами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Противовоздушная оборона за минувшую ночь ликвидировала более двадцати украинских БПЛА над Россией, сообщило Министерство обороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата", — говорится в релизе.
В Минобороны уточнили, что больше всего дронов сбили над Брянской областью — шесть.
Кроме того, российские военные ликвидировали по пять БПЛА над Курской и Орловской областями, четыре — над Калужской, два — над Белгородской. Еще один летательный аппарат ВСУ сбили над Смоленской областью.
Украинская армия почти каждый день пытается наносить удары при помощи дронов по объектам в приграничных и центральных регионах России. Противовоздушная оборона успешно перехватывает БПЛА противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьБрянская областьВооруженные силы УкраиныРоссияСмоленская областьБелгородская областьКалужская областьКурская область
 
 
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