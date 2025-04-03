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Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:14 03.04.2025 (обновлено: 08:37 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/pvo-2009025281.html
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.04.2025
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника
Вооруженные силы за ночь сбили 23 дрона ВСУ над шестью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:14:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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брянская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
орловская область
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 23 дрона ВСУ над шестью российскими регионами, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата", — заявили в ведомстве.Военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250402/svo-2008652542.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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смоленская область, брянская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, орловская область, калужская область, белгородская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Брянская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Орловская область, Калужская область, Белгородская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника

Силы ПВО сбили за ночь 23 украинских дрона над регионами России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 23 дрона ВСУ над шестью российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата", — заявили в ведомстве.
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Военные ликвидировали:
  • шесть БПЛА — в Брянской области;
  • по пять — в Курской и Орловской областях;
  • четыре — в Калужской области;
  • два дрона — в Белгородской области;
  • один — в Смоленской области.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьБрянская областьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьОрловская областьКалужская областьБелгородская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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