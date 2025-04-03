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Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.04.2025
Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника
Вооруженные силы за ночь сбили 23 дрона ВСУ над шестью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T07:14:00+03:00
2025-04-03T07:14:00+03:00
2025-04-03T08:37:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 23 дрона ВСУ над шестью российскими регионами, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата", — заявили в ведомстве.Военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250402/svo-2008652542.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника
Силы ПВО сбили за ночь 23 украинских дрона над регионами России