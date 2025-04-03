https://ria.ru/20250403/pvo-2009025281.html

Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника

Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника - РИА Новости, 03.04.2025

Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника

Вооруженные силы за ночь сбили 23 дрона ВСУ над шестью российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T07:14:00+03:00

2025-04-03T07:14:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 23 дрона ВСУ над шестью российскими регионами, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата", — заявили в ведомстве.Военные ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250402/svo-2008652542.html

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Дарья Буймова

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