https://ria.ru/20250403/putin-2009091205.html

Путин в четверг примет гендиректора РЭЦ

Путин в четверг примет гендиректора РЭЦ - РИА Новости, 03.04.2025

Путин в четверг примет гендиректора РЭЦ

Президент России Владимир Путин в четверг примет гендиректора Российского экспортного центра (РЭЦ) Веронику Никишину, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:15:00+03:00

2025-04-03T13:15:00+03:00

2025-04-03T13:16:00+03:00

экономика

россия

вероника никишина

дмитрий песков

владимир путин

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет гендиректора Российского экспортного центра (РЭЦ) Веронику Никишину, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня президент позанимается вопросами российского экспорта. Сегодня у него будет с докладом генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241030/putin-1980852660.html

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экономика, россия, вероника никишина, дмитрий песков, владимир путин, российский экспортный центр (рэц)