https://ria.ru/20250403/putin-2009091205.html
Путин в четверг примет гендиректора РЭЦ
Путин в четверг примет гендиректора РЭЦ - РИА Новости, 03.04.2025
Путин в четверг примет гендиректора РЭЦ
Президент России Владимир Путин в четверг примет гендиректора Российского экспортного центра (РЭЦ) Веронику Никишину, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:15:00+03:00
2025-04-03T13:15:00+03:00
2025-04-03T13:16:00+03:00
экономика
россия
вероника никишина
дмитрий песков
владимир путин
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет гендиректора Российского экспортного центра (РЭЦ) Веронику Никишину, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня президент позанимается вопросами российского экспорта. Сегодня у него будет с докладом генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241030/putin-1980852660.html
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экономика, россия, вероника никишина, дмитрий песков, владимир путин, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Вероника Никишина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Путин в четверг примет гендиректора РЭЦ
Путин в четверг примет гендиректора РЭЦ Никишину