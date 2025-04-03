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Пушков рассказал о европейском "троянском коне" для Трампа - РИА Новости, 03.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:51 03.04.2025 (обновлено: 16:52 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/pushkov-2009156042.html
Пушков рассказал о европейском "троянском коне" для Трампа
Пушков рассказал о европейском "троянском коне" для Трампа - РИА Новости, 03.04.2025
Пушков рассказал о европейском "троянском коне" для Трампа
Размещение Европой войск на Украине станет троянским конем для президента США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Им... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:51:00+03:00
2025-04-03T16:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
алексей пушков
дональд трамп
кир стармер
франция
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Размещение Европой войск на Украине станет троянским конем для президента США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Им (европейским странам — Прим. Ред.) будет необходимо использовать те возможности командования и управления, а также разведки и наблюдения, которые способен предоставить только Североатлантический альянс", — говорится в публикации. При этом благодаря использованию ресурсов НАТО страны Старого света де факто втянут блок в конфликт, а после появления "миротворцев" в зоне конфликта, Трамп окажется в ловушке и будет вынужден считаться с Парижем и Лондоном, чьи войска окажутся на Украине, отметил Пушков.По мнению сенатора, если глава Белого дома хочет добиться урегулирования до того, как США втянут в военный конфликт, ему стоит с большим подозрением отнестись к плану своих союзников.Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250403/shrayver-2009141134.html
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в мире, украина, сша, алексей пушков, дональд трамп, кир стармер, франция, евросоюз, нато, эммануэль макрон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Кир Стармер, Франция, Евросоюз, НАТО, Эммануэль Макрон
Пушков рассказал о европейском "троянском коне" для Трампа

Пушков: отправка европейских войск на Украину станет троянским конем для Трампа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Размещение Европой войск на Украине станет троянским конем для президента США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

"Им (европейским странам — Прим. Ред.) будет необходимо использовать те возможности командования и управления, а также разведки и наблюдения, которые способен предоставить только Североатлантический альянс", — говорится в публикации.
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Вчера, 16:08
При этом благодаря использованию ресурсов НАТО страны Старого света де факто втянут блок в конфликт, а после появления "миротворцев" в зоне конфликта, Трамп окажется в ловушке и будет вынужден считаться с Парижем и Лондоном, чьи войска окажутся на Украине, отметил Пушков.
По мнению сенатора, если глава Белого дома хочет добиться урегулирования до того, как США втянут в военный конфликт, ему стоит с большим подозрением отнестись к плану своих союзников.

Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААлексей ПушковДональд ТрампКир СтармерФранцияЕвросоюзНАТОЭммануэль Макрон
 
 
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