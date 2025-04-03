https://ria.ru/20250403/pushkov-2009156042.html

Пушков рассказал о европейском "троянском коне" для Трампа

Пушков рассказал о европейском "троянском коне" для Трампа - РИА Новости, 03.04.2025

Пушков рассказал о европейском "троянском коне" для Трампа

Размещение Европой войск на Украине станет троянским конем для президента США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Им... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:51:00+03:00

2025-04-03T16:51:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Размещение Европой войск на Украине станет троянским конем для президента США Дональда Трампа, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Им (европейским странам — Прим. Ред.) будет необходимо использовать те возможности командования и управления, а также разведки и наблюдения, которые способен предоставить только Североатлантический альянс", — говорится в публикации. При этом благодаря использованию ресурсов НАТО страны Старого света де факто втянут блок в конфликт, а после появления "миротворцев" в зоне конфликта, Трамп окажется в ловушке и будет вынужден считаться с Парижем и Лондоном, чьи войска окажутся на Украине, отметил Пушков.По мнению сенатора, если глава Белого дома хочет добиться урегулирования до того, как США втянут в военный конфликт, ему стоит с большим подозрением отнестись к плану своих союзников.Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250403/shrayver-2009141134.html

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в мире, украина, сша, алексей пушков, дональд трамп, кир стармер, франция, евросоюз, нато, эммануэль макрон