Пушков заявил, что Трамп пытается создать Гипер-Америку
Пушков: Трамп пытается создать Гипер-Америку, но может не сдюжить
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пытается создать Гипер-Америку, но рингов, на которых придется вести борьбу, много, можно не сдюжить, считает российский сенатор Алексей Пушков, о чем он написал в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил, что Трамп ввел 34-процентные тарифы на импорт из Китая, а до этого - 25-процентные пошлины на импортные автомобили, хочет получить Канаду, Гренландию и Панамский канал, почти все месторождения полезных ископаемых и АЭС Украины.
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"Трамп пытается создать Гипер-Америку. Но уж больно много рингов, на которых ему придется вести борьбу. Можно не сдюжить", - написал Пушков.
В среду Трамп заявил, что США вводят пошлины в 34% на товары из Китая, до этого он объявил о пошлинах в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны.
Ранее Трамп заявлял, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Президент Штатов, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории, 28 марта сказал, что остров нужен Америке с точки зрения безопасности, и выбор здесь отсутствует. Трамп также отметил, что принадлежащий Дании остров необходим США для обеспечения международной безопасности, указав на риски со стороны Китая и России.
Помимо этого, во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп заявил о намерении взять под контроль Панамский канал. Госсекретарь США Марко Рубио 2 февраля совершил визит в Панаму и заявил, что Трамп не желает сохранять статус-кво относительно Панамского канала при якобы возросшем влиянии Китая на регион. После этого президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что правительство страны не станет продлевать действие меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе "Один пояс, один путь".
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Кроме того, Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона. Трамп также заявлял, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
Также газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников ранее сообщала, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.
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