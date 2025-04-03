Рейтинг@Mail.ru
Цивилева сообщила о прорыве в производстве протезов в России - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 03.04.2025 (обновлено: 16:50 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/protezy-2009152336.html
Цивилева сообщила о прорыве в производстве протезов в России
Цивилева сообщила о прорыве в производстве протезов в России - РИА Новости, 03.04.2025
Цивилева сообщила о прорыве в производстве протезов в России
Россия за два года добилась прорыва в производстве протезов, они уже могут конкурировать с лучшими мировыми образцами, заявила статс-секретарь – замминистра... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:45:00+03:00
2025-04-03T16:50:00+03:00
здоровье - общество
россия
анна цивилева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953464984_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_a7fb5b9ca40490553e34b04f44229551.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия за два года добилась прорыва в производстве протезов, они уже могут конкурировать с лучшими мировыми образцами, заявила статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилёва в интервью телеканалу "Россия-24"."У нас действительно за эти два года произошел колоссальный прорыв развития отечественных протезов, технических средств реабилитации, которые на сегодняшний день по некоторым направлениям могут соревноваться или быть сопоставимыми с международными самыми лучшими протезами", - сказала Цивилева.По ее словам, российские протезные предприятия продолжают наращивать обороты и совершенствовать технологии.
https://ria.ru/20241216/protezy-1989444964.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953464984_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_dfa33deeca3ea91488134b4ef4486f11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, анна цивилева
Здоровье - Общество, Россия, Анна Цивилева
Цивилева сообщила о прорыве в производстве протезов в России

Цивилева: российские протезы могут конкурировать с лучшими мировыми образцами

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Анна Цивилева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия за два года добилась прорыва в производстве протезов, они уже могут конкурировать с лучшими мировыми образцами, заявила статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилёва в интервью телеканалу "Россия-24".
"У нас действительно за эти два года произошел колоссальный прорыв развития отечественных протезов, технических средств реабилитации, которые на сегодняшний день по некоторым направлениям могут соревноваться или быть сопоставимыми с международными самыми лучшими протезами", - сказала Цивилева.
По ее словам, российские протезные предприятия продолжают наращивать обороты и совершенствовать технологии.
Раненый боец, - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Раненные военные смогут получить протезы вблизи мест жительства
16 декабря 2024, 14:14
 
Здоровье - ОбществоРоссияАнна Цивилева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала