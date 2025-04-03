https://ria.ru/20250403/protezy-2009152336.html
Цивилева сообщила о прорыве в производстве протезов в России
Цивилева сообщила о прорыве в производстве протезов в России - РИА Новости, 03.04.2025
Цивилева сообщила о прорыве в производстве протезов в России
Россия за два года добилась прорыва в производстве протезов, они уже могут конкурировать с лучшими мировыми образцами, заявила статс-секретарь – замминистра... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:45:00+03:00
2025-04-03T16:45:00+03:00
2025-04-03T16:50:00+03:00
здоровье - общество
россия
анна цивилева
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Россия за два года добилась прорыва в производстве протезов, они уже могут конкурировать с лучшими мировыми образцами, заявила статс-секретарь – замминистра обороны РФ Анна Цивилёва в интервью телеканалу "Россия-24"."У нас действительно за эти два года произошел колоссальный прорыв развития отечественных протезов, технических средств реабилитации, которые на сегодняшний день по некоторым направлениям могут соревноваться или быть сопоставимыми с международными самыми лучшими протезами", - сказала Цивилева.По ее словам, российские протезные предприятия продолжают наращивать обороты и совершенствовать технологии.
https://ria.ru/20241216/protezy-1989444964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, анна цивилева
Здоровье - Общество, Россия, Анна Цивилева
Цивилева сообщила о прорыве в производстве протезов в России
Цивилева: российские протезы могут конкурировать с лучшими мировыми образцами